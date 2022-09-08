Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів

197-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 8 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 8 вересня (час київський).

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідає 9 вересня Україну. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм на брифінгу щодо ситуації з чергами вантажного транспорту на польсько-українському кордоні.

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Збройні сили України (ЗСУ) продовжують вести наступальні операції на окупованій РФ Херсонщині та, вочевидь, зруйнували понтонну переправу через річку Інгулець у Дар'ївці, повідомляється у щоденному звіті британської військової розвідки, яку публікує міністерство оборони Великобританії.

У повідомленні зазначається, що переправа є одним із основних маршрутів, що пов'язують південний та північний сектори російської військової присутності вздовж Дніпра. Систематичні точні удари ЗСУ по вразливих переправах, імовірно, продовжуватимуть чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: вони вповільнюють здатність росіян розгортати оперативні резерви та поповнювати запаси, йдеться в звіті.

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Офіс президента України повідомляє, що, за даними головного управління розвідки міністерства оборони України, російські спецслужби створили фейковий сайт для дискредитації Володимира Зеленського в країнах Західної Європи.

Зокрема, 7 вересня з'явився сайт для німецької аудиторії, запуск якого мав відбутися 30 вересня. "Сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду", - йдеться у повідомленні.

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Президент США Джо Байден проведе сьогодні відеорозмову з лідерами краї Великої сімки, Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо підтримки України, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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Рамштайн-5: США оголосили 675 мільйонів доларів військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден схвалив виділення ще 675 мільйонів доларів військової допомоги Україні у вигляді зброї. Про це заявив американський міністр оборони Ллойд Остін перед зустріччю контактної групи з оборони України в так званому "форматі Рамштайн", передає агенція Reuters.

Раніше американське видання The Washington Post із посиланням на джерела писало, що новий пакет допомоги включатиме додаткові снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, транспортні засоби та інше обладнання для солдатів Збройних сил України.

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Внаслідок вранішніх обстрілів російською армією Немишлянського району Харкова вже відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених, повідомляє мер міста Ігор Терехов.

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Після критики президентом РФ Володимиром Путіним "зернової угоди" та ініціативи обмежити вивезення зернових з України українське міністерство інфраструктури прозвітувало про географію експорту в рамках "зернової ініціативи".

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 2,37 мільйона тонн аграрної продукції: в країни Азії відправлено 54 судна з мільйоном тонн, в Європу - 32 з 0,85 мільйона, в Африку - 16 суден з пів мільйона.

Щодо Африки, то судна направлялися в Єгипет, Судан, Кенію, Алжир, Сомалі, Джибуті та Лівію. Два судна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй для Ємену та Ефіопії. Найближчим часом буде експортовано ще 280 тисяч тонн зернових у рамках цієї програми для боротьби з голодом.

Читайте також: В Україні відповіли Путіну: Дві третіх зерна експортується не в Європу

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ООН вирушить розслідувати загибель полонених у Оленівці

Місія Організації Об'єднаних Націй сформована і найближчими днями вирушить на окуповану Донеччину для розслідування вибухів у колонії в Оленівці, внаслідок яких загинули 53 і були поранені від 75 до 130 українських військовополонених.

Зруйнована вибухом колонія в Оленівці Фото: picture alliance/AP

Про це повідомила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло на засіданні Ради безпеки 7 вересня в Нью-Йорку.

"Голову місії Карлоса Альберта дос Сантоса Круза будуть супроводжувати досвідчені експерти. Місія повинна мати можливість працювати без зовнішнього втручання, мати безпечний, надійний та безперешкодний доступ до людей, місць і доказів", - сказала вона.

Читайте детальніше: Місія ООН вирушить розслідувати загибель полонених в Оленівці

++10.31++

Російська армія обстріляла вранці, попередньо з реактивних систем залпового вогню, Немишлянський район Харкова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Також під вогнем опинився Індустріальний район міста. "Попередньо, два "прильоти". Один - у адміністративну будівлю. По другому інформація уточнюється. Про постраждалих поки інформації немає", - повідомив мер Ігор Терехов.

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З-під завалів триповерхового житлового будинку в Слов'янську Донецької області дістали тіла всіх трьох загиблих. Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях. Будинок був частково зруйнований внаслідок обстрілу міста військами РФ вранці 7 вересня.

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ЗСУ на Харківщині просунулися на 20 кілометрів - ISW

Збройні сили України розумно скористалися передислокацією російських військ на південний напрямок для початку локалізованих контратак на критичні точки в Харківській області.

Український військовий на півдні (ілюстративне фото) Фото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

Як повідомляється у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), йдеться, зокрема, про ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма.

Так, за даними аналітиків, 7 вересня українські війська використали тактичну несподіванку, щоби просунутися щонайменше на 20 кілометрів на контрольовану Росією територію сходу Харківщини, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів землі.

Читайте детальніше: Контрнаступ: ЗСУ на Харківщині просунулися на 20 кілометрів - ISW

++09.10++

У Білорусі розпочалися командно-штабні навчання для "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником". Як повідомили в міністерстві оборони країні, військові навчання пройдуть на Брестському полігоні, місцевості у Мінській та Вітебській областях, і мають тривати до 14 вересня.

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США звинуватили на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй Росію в насильницькій депортації громадян України та заявили, що мають інформацію про те, що співробітники адміністрації президента РФ контролюють так звані фільтраційні операції. За словами представниці США в ООН Лінди Томас-Ґрінфілд, за оцінками з різних джерел, російська влада "допитала, затримала і насильно депортувала" від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців.

Тим часом Росія запросила проведення в четвер засідання Радбезу ООН щодо західних поставок озброєнь в Україну. Якщо його проведення схвалять, воно стане вже третьою зустріччю Радбезу щодо ситуації в Україні за три дні.

Читайте також: Україна запроваджує санкції щодо 606 осіб із "керівної верхівки" РФ

++08.24++

Україна розслідує вбивство британського волонтера "ДНР"

Офіс генерального прокуратура України розпочав досудове розслідування за підозрою в катуваннях і вбивстві в полоні псевдоутворення "ДНР" британського волонтера Пола Юрі, тіло якого передали після більше ніж півтора місяця переговорів.

Пол Юрі Фото: PRESIDIUM NETWORK/REUTERS

У розслідуванні беруть участь представники Великобританії. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, на тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке поводження з ним, що могло стати причиною його загибелі. "Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", - сказав Костін на брифінгу 7 вересня.

Читайте детальніше: Повернули понівечене тіло: Україна розслідує вбивство британського волонтера

++08.00++

Після півночі російські солдати вдарили по Холодногірському та Салтівському районах Харкова. "Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цю хвилину постраждалих немає", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Збройні сили України (ЗСУ) протягом минулої доби відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

"Ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Унаслідок вогневого впливу по зосередженню особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства "Україна" села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ протягом доби завдала понад десять ракетних і 22 авіаційних удари по об'єктах на території України. Внаслідок цього постраждала інфраструктура в районах Харкова, Слов'янська, Сіверська, Краматорська, Зайцевого, Соледара, Бахмута, Костянтинівки та ще низки населених пунктів. Також російські солдати обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру України з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Авіація сил оборони України 7 вересня здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах і місцях зосередження окупантів і їхньої техніки РФ. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два російських літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п'ять безпілотників. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ за минулу добу вразили, зокрема, російський командний пункт і склад паливно-мастильних матеріалів.

++07.36++

Рамштайн-5: США можуть оголосити нову військову допомогу Україні

Контактна група з оборони України, яку ще називають "форматом Рамштайн", проведе сьогодні п'яту зустріч. На однойменній американській базі в Німеччині вона збереться вдруге. До її складу входить більше 50 учасників. Очолює групу міністр оборони США Ллойд Остін. Крім очільників оборонних відомств країн, на зустрічі буде присутній, зокрема, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг.

Як повідомляється на сайті Пентагону, учасники обговорюватимуть "розширення оборонно-промислової бази, щоби вона могла забезпечувати ті види можливостей, які потрібні Україні в подальшому". Зазначається, що "це більше, ніж просто боєприпаси та базова підготовка", зокрема, йтиметься про "вищий рівень і спеціалізовану підготовку". Американський телеканал C-SPAN із посиланням на речника Пентагону повідомив, що Остін на засіданні оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні.