Рамштайн-5: США можуть оголосити нову допомогу Україні

197-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 8 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 8 вересня (час київський).

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США звинуватили на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй Росію в насильницькій депортації громадян України та заявили, що мають інформацію про те, що співробітники адміністрації президента РФ контролюють так звані фільтраційні операції. За словами представниці США в ООН Лінди Томас-Ґрінфілд, за оцінками з різних джерел, російська влада "допитала, затримала і насильно депортувала" від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців.

Тим часом Росія запросила проведення в четвер засідання Радбезу ООН щодо західних поставок озброєнь в Україну. Якщо його проведення схвалять, воно стане вже третьою зустріччю Радбезу щодо ситуації в Україні за три дні.

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Україна розслідує вбивство британського волонтера "ДНР"

Офіс генерального прокуратура України розпочав досудове розслідування за підозрою в катуваннях і вбивстві в полоні псевдоутворення "ДНР" британського волонтера Пола Юрі, тіло якого передали після більше ніж півтора місяця переговорів.

Пол Юрі Фото: PRESIDIUM NETWORK/REUTERS

У розслідуванні беруть участь представники Великобританії. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, на тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке поводження з ним, що могло стати причиною його загибелі. "Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", - сказав Костін на брифінгу 7 вересня.

Читайте детальніше: Повернули понівечене тіло: Україна розслідує вбивство британського волонтера

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Після півночі російські солдати вдарили по Холодногірському та Салтівському районах Харкова. "Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цю хвилину постраждалих немає", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Збройні сили України (ЗСУ) протягом минулої доби відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

"Ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Унаслідок вогневого впливу по зосередженню особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства "Україна" села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ протягом доби завдала понад десять ракетних і 22 авіаційних удари по об'єктах на території України. Внаслідок цього постраждала інфраструктура в районах Харкова, Слов'янська, Сіверська, Краматорська, Зайцевого, Соледара, Бахмута, Костянтинівки та ще низки населених пунктів. Також російські солдати обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру України з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Авіація сил оборони України 7 вересня здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах і місцях зосередження окупантів і їхньої техніки РФ. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два російських літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п'ять безпілотників. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ за минулу добу вразили, зокрема, російський командний пункт і склад паливно-мастильних матеріалів.

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Рамштайн-5: США можуть оголосити нову військову допомогу Україні

Контактна група з оборони України, яку ще називають "форматом Рамштайн", проведе сьогодні п'яту зустріч. На однойменній американській базі в Німеччині вона збереться вдруге. До її складу входить більше 50 учасників. Очолює групу міністр оборони США Ллойд Остін. Крім очільників оборонних відомств країн, на зустрічі буде присутній, зокрема, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг.

Як повідомляється на сайті Пентагону, учасники обговорюватимуть "розширення оборонно-промислової бази, щоби вона могла забезпечувати ті види можливостей, які потрібні Україні в подальшому". Зазначається, що "це більше, ніж просто боєприпаси та базова підготовка", зокрема, йтиметься про "вищий рівень і спеціалізовану підготовку". Американський телеканал C-SPAN із посиланням на речника Пентагону повідомив, що Остін на засіданні оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні.