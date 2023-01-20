Рамштайн: чи чекати Україні рішення щодо танків Leopard-2?

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уже зараз переконаний, що Україна зможе отримати такі бажані танки німецького виробництва Leopard-2. На полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі в четвер, 19 січня, він виступав відеозв'язком та сказав, що розглядає це питання як вирішене. "Це лише питання часу. Наше справа - втілити це швидше, ніж пізніше. Я думаю, що ми досягнемо успіху, і я заздалегідь дякую канцлерові Шольцу за це рішення, коли б він його не ухвалив", - цитує українського міністра "Укрінформ".

Раніше в четвер у Берліні зустрілися міністри оборони Німеччини та США Борис Пісторіус (Boris Pistorius) та Ллойд Остін, аби обговорити подальшу військову допомогу Україні. У п'ятницю, 20 січня, на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині зустрінуться представники близько 50 країн Контактної групи з питань оборони України. Їхня мета - ухвалити рішення щодо подальшої військової допомоги Києву.

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Leopard-2 - Німеччина готова дати зелене світло?

Поставки Києву танків німецького виробництва можливі лише тоді, коли згоду на це дасть Берлін, незалежно від того, передаватиме їх Німеччина чи якась інша країна. Це звичне правило, яке використовується у торгівлі озброєнням і прописується у відповідних угодах. Польща та Фінляндія ще минулого тижня повідомили, що готові передати танки Leopard Україні.

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Спочатку уряд у Берліні відмовлявся від надання Україні танків західного зразка, посилаючись на те, що цього не робить жодна інша країна-союзниця Берліна. Напередодні, як повідомили джерела серед американської делегації в Давосі, німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) просигналізував готовність дати згоду на поставки танків, якщо США нададуть Україні свої танки Abrams.

Міністри оборони США та Німеччини Ллойд Остін (ліворуч) та Борис Пісторіус Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Український президент Володимир Зеленський, виступаючи у четвер на ВЕФ відеозв'язком, продемонстрував, що він, очевидно, не дуже в захваті від такої поведінки Берліна: "Коли ти кажеш, наприклад: "Я надам танки, якщо хтось інший також дасть танки", чи "Я потужний у Європі, я допоможу, якщо хтось поза Європою також допоможе". Мені здається, що це не дуже правильна стратегія".

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США розміщує у Європі свої танки Abrams. Утім, вони вважають дуже складними в управлінні. Крім того, якщо європейські танки зазвичай оснащені дизельними двигунами, американські працюють на бензині. Україні впоратися із ними буде дуже важко, у цьому переконана більшість експертів. "Є такі моменти, коли не треба вагатися або не треба порівнювати", - сказав Зеленський у Давосі.

І поки в Німеччині триває бурхлива дискусія щодо поставок танків Україні, експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) уже давно вважають, що "Леопарди" Київ отримає. "Те, що Leopard 2 поповнить список українських озброєнь, стає дедалі ймовірніше, - пишуть експерти у своєму звіті за середину січня. - Але ефект на полі бою залежатиме від кількості наданих машин". За оцінками інституту, аби Україна отримала вирішальну перевагу, потрібні загалом 100 "Леопардів": "Яким би політично значущим не було надання малої кількості танків Leopard 2, це буде всього лише символічним жестом".

Сучасна ракета 150-кілометрової дальності зі Швеції

Але незалежно від рішення щодо танків, у новому пакеті військової допомоги Україні будуть і інші, можливо, не менш важливі системи озброєнь. Приміром, Швеція надасть Києву артилерійську систему Archer, яку міністр оборони країни Пол Йонсон назвав "можливо, найпрогресивнішою артилерійською системою у світі". Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уже в четвер оголосив про її надання Києву.

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Ще більш вирішальною, утім, може стати рішення надати України ракету, яка лише минулої осені потрапила на ринок озброєнь. Її розробили спільно американський концерн Boeing, а також шведське оборонне підприємство Saab. Головний плюс - її ціна становить лише дещицю від вартості американських ракет такого ж типу. Як повідомляє низка джерел, зокрема й видання Politico, у Рамштайні мають ухвалити рішення про надання таких ракет Україні.

Ідеться про ракету Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Британське військове видання Janes Defence повідомляє, що вона "має дальність 150 кілометрів та може атакувати як рухомі, так і нерухомі цілі". Згідно з інформацією шведського виробника, запускати ракету можна з численних систем та конфігурацій. Тож очевидно, для цього підійдуть і ті системи, що їх Захід уже надав Україні.

Підготовка до звільнення Криму?

Дальність у 150 кілометрів може дозволити Україні атакувати з нинішньої лінії фронту цілі, розташовані, приміром, у північній частині анексованого Росією Криму. За даними The New York Times, президент США Джо Байден відмовився від свого обережного поводження з поставками Україні озброєння, яким можна в довготривалій перспективі атакувати Крим.

Крім того, за допомогою таких ракет Україна змогла б підготувати контрнаступ у Запорізькій області, аби пробити створений РФ після повномасштабного вторгнення коридор до Криму.

Так чи інакше, заявлені в січні поставки зброї Україні з боку Заходу свідчать, що союзники США у контактній групі вирішили забезпечувати Київ, зокрема, і найсучаснішими та, можливо, вирішальними системами озброєнь західного виробництва. Якщо це підтвердиться у Рамштайні, це буде новий якісний крок у підтримці України Заходом.