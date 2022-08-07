Ракети влучили у майданчик ЗАЕС поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива - "Енергоатом"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 серпня.

На цій сторінці DW стежила за подіями неділі, 7 серпня (час київський).

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Дії російської армії на території Запорізької атомної електростанції є ядерним терором, через який необхідно накласти санкції на російську атомну галузь і ядерне паливо, заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, йдеться у Twitter Зеленського.

Під час розмови президент України і голова Європейської Ради позитивно оцінили старт експорту збіжжя з України морським шляхом і скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів.

Окремо Володимир Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України. Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляв, що надання Україні усього пакету макрофінансової допомоги у розмірі дев'ять мільярдів євро блокують "певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина".

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Amnesty International перепросила за "страждання та гнів", що викликав звіт організації, в якому українських військових звинувачують у створенні небезпеки для цивільного населення, повідомила агенція у листі Reuters.

Водночас Amnesty International не відмовилася від попередніх заяв, наголосивши, що метою організації в будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. "Дійсно, це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили останнє дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль".

Окремо в організації наголосили, що не вважають задокументовані дії ЗСУ виправданням російських порушень.

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Початок експорту зерна з раніше заблокованих Росією українських портів може стати моделлю для діалогу, щоб покласти край війні в Україні, вважає Папа Римський Франциск. "Цей крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім", - сказав понтифік під час щотижневого звернення до паломників і туристів на площі Святого Петра в Ватикані.

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Незважаючи на протест України та представників світу шахів, росіянина Аркадія Дворковича переобрано на пост глави Міжнародної шахової федерації. Він очолював її з жовтня 2018 року. На позицію очільника FIDE претендував український шахіст, гросмейстер Андрій Баришполець.

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Розвідка України: В ОРДЛО іде примусова мобілізація

З 1 серпня на окупованих територіях Донецької та Луганської областей розпочалася нова хвиля примусової мобілізації українців для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву РФ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомило головне управління розвідки міноборони України. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби та тих, хто мав "відстрочку". Тотальна примусова мобілізація продовжується у багатьох населених пунктах, зазначають у ГУР.

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Ракети влучили у майданчик ЗАЕС поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива - "Енергоатом"

Ввечері 6 серпня РФ здійснила чергові ракетні обстріли майданчика Запорізької атомної станції та міста Енергодар. "Вони влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива!" - ідеться у повідомленні "Енергоатома". За його даними, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП. "Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе", - попереджають у "Енергоатомі".

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Чернівецька область - єдиний регіон в Україні, куди не прилітали ракети. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, найбільше російські війська завдали ударів по Луганській області: її обстріляли чотири тисячі разів. Також сильно постраждали Донецька область (понад три тисячі обстрілів) та Миколаївська (сімсот обстрілів), зазначив Єнін, якого цитує "Українська правда", в ефірі телемарафону.

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Російські війська завдали ударів по Краматорську та Слов'янську, повідомили мери цих міст Олександр Гончаренко та Вадим Лях. "Неспокійний ранок у Краматорську - били по промзоні. Також обстріляли з РСЗВ сусідній Слов'янськ, били по приватному сектору. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Гончаренко. За словами Ляха, від ударів постраждав приватний сектор практично у центрі Слов'янська.

++12.25++

Українські військові протягом доби 6 серпня на Південному оперативному напрямку знищили чотири російських ЗРС С-300, один ЗРПК "Панцир-С1", 122-мм гаубиці, бронетехніку і 72 окупантів, повідомляє оперативне командування "Південь". "Нашою штурмовою авіацією з додаванням тактичного бомбардувальника, винищувачів і вертольотів протягом бойового дня завдано 9 ударів по 3 опорних пунктах, по 4 скупченнях ворога, озброєнні й техніці, по 1 складу боєприпасів і радіолокаційної станції", - ідеться у повідомленні "Півдня" на Facebook.

Перевірити ці дані з незалежних джерел неможливо.

++11.40++

Оленівка і вбивство полонених: що важливо для розслідування (05.08.2022)

Масове вбивство полонених українських військових, яких тримали на території виправної установи в окупованій Оленівці, було спецоперацією РФ, націленою на припинення поставок західного озброєння Україні, вважають у головному управлінні розвідки міноборони України. "З початку цієї страшної трагедії і страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, - це була фальсифікація. Від перших повідомлень про застосування та умисний обстріл високоточною зброєю HIMARS - це була спецоперація проти поставок Україні західного високоточного озброєння", - заявив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. За словами Юсова, зазначена спецоперація РФ також була націлена на дестабілізацію українського суспільства і деморалізацію українських військовополонених.

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++10.45++

Коридори для евакуації з Луганщини закриті - голова ОВА Гайдай

Їхати чи лишатись: як триває евакуація з Бахмута (01.08.2022)

Влада України наразі не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай. "Евакуація зараз можлива лише з сусідньої Донецької області, у нас вона вже неможлива, коридорів немає. З Луганщини люди можуть виїхати самостійно за трьома напрямками. Перший напрямок - через Харківську область перейти пішки, через Запорізьку область, але там величезні черги, оскільки багато людей, і по великому колу через РФ, Балтійські країни", - цитує Гайдая з ефіру телемарафону "УП".

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++10.30++

Другий караван із чотирьох суден із зерном і олією вийшов з українських портів вранці, повідомляє міноборони Туреччини. "Судна стоятимуть на якорі на північ від Стамбула і будуть проінспектовані спільним координаційним центром", - йдеться у Twitter міноборони. Згідно з ним, йдеться про судно Riva Wind, що йде в Іскендерун з 44 тисячами тонн кукурудзи, Mustafa Necati, що йде до Італії з 6 тис. тонн соняшникової олії, Star Helena, що іде в Китай із 45 тис. т насіння соняшнику і Glory , яке йде в Стамбул з 66 тис. тонн кукурудзи. За даними "Інтерфакс-Україна", ця інформація підтверджується на ресурсі MarineTraffic, згідно з яким всі чотири судна вийшли з українських портів Одеса і Чорноморськ.

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++10.05++

Від початку війни на Миколаївщині повністю або частково пошкоджено 8966 цивільних об'єктів, серед яких житлові будинки (5801), медичні заклади (65), промислові підприємства (104), навчальні заклади (317), повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА. У повідомленні зазначається, що в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали в результаті війни. Нині без газопостачання у регіоні залишається 7 126 споживачів. Станом на 7 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебувають 475 внутрішньо переміщених осіб. Загалом із Миколаївської області евакуйовано 24 856 осіб.

++09.20++

У РФ порушена узгодженість військового командування - британська розвідка

У російській армії звільнили мінімум шість російських командирів через незадовільну роботу збройних сил від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії опублікованому уTwitter.

Свої посади втратили, з великою ймовірністю, командувачі Східним і Західним військовими округами Росії. Генерал-полковника Чайку звільнено з посади командувача Східного військового округу у травні 2022 року. Генерал-полковник Журавльов, який командував Західним військовим округом з 2018 року, був відсутній на дні ВМФ Росії у Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року і, найімовірніше, був замінений на генерал-лейтенанта Кочеткова, зазначають у британському відомстві. Генерала Дворнікова відсторонили від посади після того, як він отримав загальне командування операцією в Україні, а генерал Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Жидка.

Ці звільнення посилюються тим, що щонайменше 10 російських генералів загинули на полі бою в Україні. Сукупний ефект від порушення узгодженості командування, на думку британського відомства, сприяє російським тактичним та оперативним труднощам.

++08.15++

Посол Польщі в Україні: HIMARS могли б завадити трагедії Маріуполя

Як саме працюють HIMARS? (28.07.2022)

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі не сумнівається у тому, що Україна переможе у війні. "Якщо не буде якогось незрозумілого повороту, який примусить Захід припинити військову та економічну підтримку України (...). Мені важко придумати причину, через яку це може відбутися, що Україна захищатиме себе сама", - сказав Ціхоцкі в інтерв'ю виданню Polska Times, цитати з якого наводить "Європейська правда". "Відомо, що якби HIMARS дісталися України раніше, то, може, не дійшло б до трагедії Маріуполя. Українці просто стояли за 100 кілометрів від міста, їх відділяла рівнина, не було можливості просувати лінію фронту, і вони були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх побратимів. Якби у них були пускові установки, вони б не пустили росіян в місто", - сказав посол.

Нагадаємо, пересувні ракетні установки HIMARS (дослівно High Mobility Artillery Rocket System - високомобільні артилерійські ракетні системи. - Ред.) були поставлені Україні у червні 2022 року.

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++07.55++

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території Білорусі збройні сили Російської Федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Крім того, В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування. Про це ідеться у ранковому зведеннігенерального штабу Збройних сил України.

++07.30++

Вибухи у Харкові

Вночі у Харкові знову пролунали вибухи, повідомив мер Ігор Терехов. За попередніми даними, Новобаварський та Немишлянський райони обстріляні російськими ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, додав мер міста.

++07.20++

Російські війська провели наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на схід і південь від Бахмута на Донеччині, йдеться в черговому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, військовослужбовці РФ намагалися прорвати українські оборонні рубежі на північ, захід та південь від Донецька. Водночас на півдні України російська армія не вела наступальних операцій, а продовжувала оборонні заходи, зазначили аналітики.

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Зеленський: Від окупації РФ звільнено 1060 населених пунктів

З початку війни Україні вдалося звільнити від російської окупації 1060 населених пунктів, повідомив у щоденному відеозверненні президент країни Володимир Зеленський. "Абсолютна більшість із них потребують значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об'єктів", - наголосив він. У середині липня глава держави повідомляв, що ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів, ще 2621 залишалися, за його словами, окупованими.

Для підготовки до зими та "створення умов для повернення до нормального життя" в Україні реалізується спільна з іншими країнами програма Fast Recovery Plan (План швидкого відновлення. - Ред.), додав Зеленський. У рамках програми цього тижня делегація Естонії завітала до Житомирської області. Там знаходяться об'єкти, відновлення яких на себе візьме естонська влада.