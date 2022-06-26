Ракетний обстріл Києва: є постраждалі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 червня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 26 червня (час київський).

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Народний депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко опублікував фотографію з наслідками влучання однієї з російських ракет, випущених по Києву вранці у неділю, по території дитячого садка у Києві. "Проти кого вони воюють?" - риторично запитав нардеп. На фото видно величезну воронку та пошкоджену будівлю дитсадка з вибитими вікнами.

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Кількість постраждалих унаслідок ранкового ракетного обстрілу Києва зросла до п'яти осіб, повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко у коментарі "Суспільному". Усі постраждалі отримали ушкодження внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці.

G7 готує "золоті" санкції проти РФ

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Країни Великої сімки (G7) оголосять про заборону на імпорт російського золота під час саміту у Баварії, повідомив президент США Джо Байден у Twitter. За його словами, це велика стаття експорту, що приносить Росії "десятки мільярдів доларів". Байден також додав, що цей крок призведе до безпрецедентних витрат для Путіна, "щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України". За даними агенції Reuters, офіційно про запровадження заборони оголосять в останній день саміту - 28 червня.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав командні пункти російських військових на тимчасово окупованих територіях України, повідомили у пресслужбі відомства у неділю. Також зазначається, Шойгу проінспектував російське угруповання військ, залучене до війни проти України, та заслухав доповіді командувачів щодо поточної ситуації на фронті.

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В результаті ракетного удару по житловому будинку в Києві загинув чоловік, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Крім того, з-під завалів врятували семирічну дівчинку та госпіталізували до медичного центру "Охматдит". За словами Геращенка, загиблий чоловік, за попередньої інформацією, є батьком врятованої дівчини. Водночас триває операція ДСНС з порятунку 36-річної жінки - матері дівчинки, яку придавило бетонною плитою.

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Кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Сарни зросло до чотирьох осіб, а травмованих - до семи, повідомив очільник міста Руслан Серпенінов. "Після вчорашніх ударів по місту Сарни наразі є 11 постраждалих людей. З них четверо загиблих, двоє перебувають у важкому стані в реанімації, п'ятеро людей отримали різного роду легкі ураження", - розповів Серпенінов. За його словами, у неділю після завершення слідчих дій проводитимуть розбір та прибирання завалів.

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Координацією постачання Києву озброєнь, передачею розвідданих та навчанням українських військових займається розгалужена мережа зі співробітників розвідок та підрозділів спеціального призначення - "коммандос" - із США, Великобританії, Франції, Канади, Литви та інших країн НАТО. Частина діє на території України, повідомляє з посиланням на неназваних співрозмовників газета The New York Times.

Більшість цієї роботи ведеться на базах у Німеччині, Франції та Великіобританії, але деякі фахівці ЦРУ діють і в Києві, де займаються передачею Україні "величезних обсягів" розвідданих від США. В Україну також періодично приїжджають "коммандос" із інших країн НАТО. Ці військові не перебувають на передовій поряд з українськими військами, а консультують зі штабів в інших частинах країни чи віддалено із зашифрованого зв'язку.

Західні фахівці насамперед консультують Київ у питанні безпечного постачання зброї до країни, а також проводять прискорені тренінги для українських військових щодо роботи з сучасним озброєнням, таким, як, наприклад, передані із США реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Генштаб: Росіяни прагнуть оточити Лисичанськ

++09.06++

Війська РФ намагаються оточити українські сили в районі Лисичанська, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні у неділю. Також на Донецькому напрямку РФ атакувала неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам'янки, Виїмки, Верхньокам'янського і Золотарівки. Було завдано авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора. Обстрілів артилерією зазнали прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей, а також населенні пункти Харківщини.

На Слов'янському напрямку РФ зосередила основні зусилля на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка, йдеться у зведенні. Із артилерії та реактивних систем залпового вогню були обстріли в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька. Також під вогнем танків та ствольної артилерії РФ населенні пункти Запорізької, Донецької областей - Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір'я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка. На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та здійснюють вогневий вплив на підрозділи ЗСУ, аби не допустити перегрупування військ. ЗСУ натомість на відповідних ділянках завдавали авіаударів по скупченнях ворога.

++08.53++

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій опублікували фотографії багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва, який було обстріляно російською ракетою. Три верхні поверхи будівлі зруйновано. "Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними, є постраждалі", - повідомили у ДСНС. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, наразі госпіталізовано двох постраждалих.

++08.42++

У багатоповерховій будівлі у Шевченківського району Києва, який було обстріляно російською ракетою, під завалами перебувають люди, повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко. За його словами, постраждалим мешканцям будинку вже надається допомога у лікарні, вони у стабільному стані.

++08.21++

Внаслідок ракетного обстрілу Шевченківського району Києва сталося загоряння 9-поверхівки із частковим руйнуванням трьох верхніх поверхів, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, є постраждалі, втім їхня кількість поки не уточнюється. Робота служби з ліквідації пожежі та рятуванню людей триває.

++08.18++

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що одна з російських ракет влучила у дах дев'ятиповерхівки на Лук'янівці і "знесла кілька верхніх поверхів". Інформація про жертв та потерпілих уточнюється, додав Геращенко.

++08.06++

Троє людей загинули, щонайменше четверо постраждали внаслідок ракетного удару ввечері 25 червня по Сарнах Рівненської області, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. "Дві ракети влучили в цивільні об'єкти інфраструктури - це СТО з мийкою та ще один комплекс із ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих, четверо постраждалих перебувають у лікарнях, двоє з них у тяжкому стані", - розповів Коваль у відеозверненні.

Зеленський: Україна поверне усі втрачені міста

++07.45++

Нинішній етап війни є складним морально і емоційно, вважає президент України Володимир Зеленський. "Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті", - пояснив президент у своєму відеозверненні ввечері у суботу. Саме для цього Росії й потрібні ракетні удари по українських містах, а також удари артилерією та мінометами по прикордонних районах держави. "Це не просто руйнування нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей", - зауважив Зеленський.

Тому він наголосив на необхідності посилання санкційного тиску на РФ, а також передачі Україні засобів протиповітряної оборони, які, за словами президента, "мають бути не на полігонах або на зберіганні", а в Україні, де вони зараз "потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі".

Зеленський також пообіцяв, що Україна поверне усі втрачені території, і серед втрачених міст він, зокрема, назвав й Сєвєродонецьк. "Тому всі наші міста: Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ, - ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсона. Жодного дня не забували про Мелітополь, Бердянськ, Енергодар і Маріуполь. І всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українськими", - зауважив Зеленський.

++07.19++

Декілька вибухів пролунали у Шевченківському районі Києва рано вранці у неділю. Бригади швидкої та рятувальники працюють на місці подій, повідомив міський голова Віталій Кличко. "В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців", - додав він.

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