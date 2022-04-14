Ракетний крейсер "Москва" затонув - міноборони Росії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину четверга, 14 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини четверга (час київський).

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У міноборони Росії ввечері у четвер заявили, що флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва" під час буксирування втратив стійкість і затонув.

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Президент США Джо Байден повідомив, що готовий приїхати до України. Про це він сказав відповідаючи на запитання журналіста під час брифінгу.

Коли той запитав у нього чи має наміри Вашингтон відправити делегацію в Україну, глава Білого дому сказав, що зараз це питання розглядається. На уточнювальне запитання про готовність Байдена відвідати Україну, він відповів "Так".

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Відповідальність за колабораціонізм - до 12 років

В Україні посилили покарання за колабораціонізм. За відповідний закон проголосували сьогодні у Верховні Раді 356 народних депутатів.

Відтепер за умисні дії, спрямовані на допомогу державі агресору, його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора можна потрапити до в'язниці на 10-12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років. Можлива також і конфіскація майна.

Закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

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План Росії передбачав знищення президента України Володимира Зеленського та подальше встановлення влади в країні російських протеже. Про це в інтерв'ю ВВС розповів секретар РНБО України Олексій Данілов.

"План був досить простий і зухвалий: насамперед знищення президента нашої країни. У них це стояло питанням номер один, і було кілька спроб з цього питання", - сказав він. Інформація про першу спробу замаху надійшла до українського керівництва ввечері 22 лютого. Саме тоді, а не 24 лютого, за даними РНБО, Росія і мала розпочати повномасштабний наступ.

За словами Данілова, Київ знав про підготовку РФ до наступу, втім не передбачав, що Москва використає територію Білорусі. Відповідаючи на запитання журналіста про те, хто мав очолити маріонетковий уряд у Києві, Данілов заявив, що він розуміє, "кого готували на цю посаду" і це не підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук, колишній президент Віктор Янукович, політик Євген Мураєв або екснардеп Олег Царьов.

"Єдине, що можу сказати, що це люди у погонах. У великих погонах... Це моє припущення, що це люди у великих погонах. І посаду прем'єр-міністра, і посаду керівника держави", - підсумував Данілов.

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Кількість людей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, зросла до 59, повідомила Краматорська міська рада у Facebook.

Серед них семеро дітей. Двоє померли в лікарні.

Ракета, яка влучила у вокзал в Краматорську, мала напис "За детей"

Внаслідок російського ракетного удару було зруйновано один з цехів машинобудівного підприємства ЕМСС у Краматорську. Про це повідомляє Краматорська міська рада у Facebook.

Цех відігравав важливу роль у виготовленні замовлень, йдеться у повідомленні. Жодних військових там не було, стверджує міська рада. Кількість жертв і руйнування уточнюються.

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Українським банкам дозволили продаж готівкової валюти

Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. В НБУ вважають, що такий крок зменшить кількість нелегальних валютообмінних операцій.

При цьому передбачено, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальним обсягом купленої нею готівкової іноземної валюти та обсягом її продажу. Продаж безготівкової валюти фізичним особам і надалі заборонений постановою від 24 лютого.

Крім того, аби не допустити неконтрольоване виведення капіталу за кордон, НБУ заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

24 лютого, у перший день вторгнення Росії, Нацбанк заборонив продаж готівкової валюти, тоді як курс її купівлі не міг відрізнятися від зафіксованого НБУ офіційного курсу більш ніж на один відсоток. Це призвело до виникнення "чорного" ринку. Згідно з даними банків та НБУ, курс перевищував офіційний на 10-15%.



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Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) з 24 лютого зафіксувало 1964 загиблих і 2613 поранених цивільних в Україні. "Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у повідомленні. УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі.

За повідомлення Офісу Генерального прокурора України, станом на 14 квітня від війни, загинуло щонайменше 197 дітей та більше 351 дитини було поранено.

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Верховна Рада звільнила від мобілізації студентів та педагогів закладів професійної та професійно-технічної освіти. Законопроєкт №7272 підтримали 360 депутатів, передають Українські Новини.

Відстрочку отримають студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі освіти. Викладачі отримують відстрочку, якщо вони працюють у відповідній установі як за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки. Право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації в Україні також мають студенти та викладачі закладів вищої освіти.

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МЗС України запустило російськомовну версію платформи про війну в Україні war.ukraine.ua , щоб забезпечити доступ людям, які спілкуються російською, до "не спотвореної російською пропагандою інформації про війну".

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МЗС Молдови засудило спроби вербувати в армію РФ жителів Придністров'я. За даними Республіки Молдова, російська армія намагається вербувати молдавських громадян до армії РФ, щоб збільшити чисельність своїх військ. Такі спроби чинять у придністровському регіоні, який контролюють проросійські сепаратисти, повідомляє міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

"Це не ті дії, які сприяли б збереженню миру для всіх нас, для наших співгромадян, для наших сімей. Такі речі дуже небезпечні і повинні бути припинені", - наголосив політик. Подробиць Попеску не повідомив.

Краматорськ та Костянтинівка можуть стати наступними цілями РФ - розвідка

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Міста Краматорськ та Костянтинівка Донецької області, ймовірно, стануть наступними цілями Росії для нападу і насильства, яке невибірково чинилося уже в інших населених пунктах. Про це у Тwitter повідомляє міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначено, Росія намагається знову поєднувати масовані ракетно-артилерійські удари та зосереджувати сили для наступу. У британському міноборони нагадали, що суттєва кількість російських військ та техніки зараз знаходиться у Маріуполі, де українські захисники тримають оборону.

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У Пентагоні заявляють, що російський крейсер "Москва" дуже пошкоджений, втім залишається на плаву. Речник оборонного відомства США Джон Кірбі у коментарі CNN підтвердив, що за інформацією американських військових, на судні стався вибух, втім наразі їм невідомо чи це нещасний випадок, чи ураження українською ракетою.

На думку Пентагона, крейсер наразі прямує на схід і його можуть доставити на ремонт до Севастополя, додав Кірбі. За його словами, судно знаходилось приблизно за 100 кілометрів на південь від Одеси.

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У Бучі відновлюють комунікації

У Бучі Київської області відновили водопостачання, повідомляє міська рада у Facebook. Днями має з'явитися світло та газ.

За словами міського голови Анатолія Федорука, постійне постачання електроенергії до міста планують забезпечити до 17 квітня. Наразі електроенергію, хоч і частково, проте вже отримують лікарня, гуманітарний штаб, пожежна частина та резервуари чистої води, додав він.

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Росія розпочала реалізацію плану проведення терактів на території своєї країни з метою звинуватити Україну. Про це у Telegram повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО.

Станом на 14 квітня на російсько-українському кордоні вже зафіксували кілька інцидентів, у вчиненні яких російське керівництво звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, йдеться у повідомленні.

Так, губернатор Брянської області Олександр Богомаз звинуватив Збройні сили України в обстрілі селища Климове. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження за фактом поранення сімох людей та пошкодження шести будинків.

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З російського полону звільнили ще 30 українців, повідомила у Telegram віцепрем'єрка України Ірина Верещук.

Четвертий обмін військовополоненими відбувся 14 квітня. Сторони обміняли п'ятьох офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнили вісім цивільних осіб, включаючи одну жінку, зазначила Верещук.

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До 40% російських контрактників, які повернулися з України, відмовляються виконувати наказ та їхати воювати вдруге. Такі дані дослідницької групи Conflict Intelligence Team (СІТ), розповів у коментарі Current Time засновник групи Руслан Левієв.

"Ті, хто відмовляються служити, стають все більш системним явищем. Вони є практично у кожному угрупованні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40 відсотків контрактників, яких повернули з України та готують до нового перекидання (військ - Ред.), відмовляються йти у бій", - сказав він.

За оцінками СІТ, Росія може розпочати масштабний наступ на Донбасі протягом наступних кількох днів або тижня.

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Уражений внаслідок удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун" російський крейсер "Москва" отримав пошкодження та почав тонути. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

На борту судна стався вибух боєзапасу, через що крейсер перекинувся. Втім, якщо для висадки російського десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з Криму залишається, зауважив Назаров.

Протягом минулої доби втрати російських сил на Миколаївському та Херсонському напрямках склали 54 солдатів та вісім одиниць техніки, зазначає українська сторона.

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