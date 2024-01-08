Удар Росії по Україні 8 січня: 4 загиблих, 45 поранених

Внаслідок ранкового масованого удару ракетами і дронами по Україні російською армією у понеділок, 8 січня, загинули четверо цивільних, ще 45 людей зазнали поранень. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих", - зазначив президент.

Також він додав, що зараз у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: у Донецькій, Херсонській та Хмельницькій областях.

"Я вдячний усім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, хто залучений", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, під час комбінованої атаки 8 січня Росія випустила по Україні 51 ракету різного типу та вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), під ударом РФ були об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Силам оборони України вдалося знешкодити усі вісім дронів та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Також у командуванні ПС ЗСУ наголосили, не всі ракети РФ, які не вдалося збити, досягли своїх цілей.

Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат пояснив нинішній результат роботи ППО тим, що Україні бракує сучасних систем для збиття великої кількості балістичних ракет.