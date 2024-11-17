Масована атака РФ: жертви і пошкоджена інфраструктура

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну 17 листопада загинули та були поранені цивільні особи. У низці регіонів пошкоджена інфраструктура.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії у ніч на неділю, 17 листопада, ціллю якого була енергетична інфраструктура України, загинули та були поранені цивільні особи. Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), вдень і ввечері неділі російські війська знов намагаються атакувати Україну ударними дронами типу "Shahed".

У Миколаєві внаслідок нічної атаки загинули дві жінки, а також були поранені семеро людей, серед яких двоє дітей, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім. "Повністю зруйновано два будинки, частково зруйновано - п'ять. Пошкоджено чотири приватні та один багатоповерховий будинок, будівлю торгового центру, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі", - написав Кім Telegram.

У Добротворі Львівській області внаслідок падіння уламків російської ракети загинула 66-річна жінка, а поранення отримали чоловіки віком 55, 68 і 69 років, про що повідомили в Національній поліції України.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, у Добротворі наразі триває ремонт магістрального трубопроводу, а відселяти людей потреби немає. "Зруйновані 12 гаражів, 11 - суттєво пошкоджені. У житлових будинках поруч понищені фасади, вибиті вікна", - додав він.

У Києві вилучили частину ракети, яка влучила у п'ятиповерхівку

У Києві рятувальники за допомогою крана вилучили частину російської ракети, що влучила в житловий п'ятиповерховий будинок. "Залишки ракети вилучили піротехніки ДСНС і передали компетентним підрозділам для подальшого вивчення", - повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Нагадаємо, що вранці мер Києва Віталій Кличко повідомляв про пожежу у Печерському районі, де спалахнув дах житлового будинку після потрапляння уламку ракети.

У Запоріжжі - двоє поранених

За даними глави Запорізької ОВА Івана Федорова, у Запоріжжі три ракети влучили неподалік від об'єктів інфраструктури. Поранені двоє людей. "Пошкоджені десятки житлових будинків. У тому числі й тих, які раніше вже постраждали від ворожих обстрілів і ремонтувалися комунальниками", - написав Федоров у Telegram.

На Вінниччині, за повідомленням обласної поліції, у кількох районах зафіксовані пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, сімох цивільних споруд, серед яких заклади освіти, житловий багатоквартирний будинок та гаражі. Суттєвих руйнувань завдано базі академічного веслування ДЮСШ, також пошкоджено два цивільні автомобілі. За попередніми даними правоохоронців, люди внаслідок російської атаки не постраждали.

У Херсоні троє загиблих

Двоє цивільних мешканців Херсона загинули внаслідок ударів, які російські військові завдали за допомогою дронів. "Встановлено особу чоловіка, якого рашисти вбили, скинувши з дрона вибухівку на авто в Дніпровському районі міста. Загиблому 58 років. Також стало відомо про ще одну жертву російських терористів у Дніпровському районі. 51-річна жінка зазнала травм, несумісних із життям унаслідок ворожої атаки", - повідомив у неділю начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Пізніше Мрочко повідомив про третю жертву російських обстрілів у Херсоні - близько 15 години у Центральному районі Херсона загинув 52-річний чоловік.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада Росія атакувала Україну 120 ракетами різних типів та 90 безпілотниками. 144 повітряні цілі вдалося збити. Як повідомили в "ДТЕК", під час атаки під ударом опинилися теплоелектростанції, було серйозно пошкоджено обладання. Про влучання в об'єкти енергоінфраструктури повідомили декілька обласних військових адміністрацій.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), українські атомні електростанції (АЕС) вранці 17 листопада через атаку РФ запобіжно скоротили виробництво електроенергії. Внаслідок ударів російських військ пошкоджені кілька електричних підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення АЕС.