Удар по Миколаєву: 3 загиблих, серед них - дитина (оновлено)19 липня 2024 р.
Війська РФ у п'ятницю, 19 липня, завдали ракетного удару по Миколаєву. Попередньо відомо про трьох загиблих, серед них - дитина, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Вже на зараз відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина", - написав він у Telegram.
Перед цим Сєнкевич повідомляв, що внаслідок удари також є поранені. Під ударом військ РФ опинився житловий сектор міста, там є пошкодження, повідомив він.
Читайте також: Шольц відкинув заклик Зеленського до західних партнерів щодо збиття російських ракет та дронів
Війська РФ поцілили у дитячий майданчик
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що удар військ РФ прийшовся у дитячий майданчик поблизу житлового будинку. "Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у Telegram.
В Офісі генерального прокурора уточнили, що жертвами удару військ РФ по житловому кварталу Миколаєва стали літня жінка, чоловік та 12-річний хлопчик. Внаслідок авіаудару пошкоджень зазнав дитячий майданчик дитячого садочку у дворі багатоповерхівок. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило також багатоквартирні житлові будинки. Попередньо, війська РФ вдарили по місту авіаційною ракетою класу "повітря-земля" Х-59, йдеться у повідомленні відомства у Telegram.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).
Перед тим, як у Миколаєві пролунав вибух, у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку для області.
За даними очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, другий "приліт" прийшовся на область.