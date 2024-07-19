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Удар по Миколаєву: 3 загиблих, серед них - дитина (оновлено)

Дмитро Шварц | Дар'я Нинько
19 липня 2024 р.

Війська РФ 19 липня завдали ракетного удару по Миколаєву. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих. Також повідомляється про поранених та пошкодження житлового сектору.

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Наслідки ракетного удару по Миколаєву, липень 2023 року
Наслідки ракетного удару по Миколаєву (фото з архіву)Фото: Viktoria Lakezina/REUTERS

Війська РФ у п'ятницю, 19 липня, завдали ракетного удару по Миколаєву. Попередньо відомо про трьох загиблих, серед них - дитина, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Вже на зараз відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина", - написав він у Telegram.

Перед цим Сєнкевич повідомляв, що внаслідок удари також є поранені. Під ударом військ РФ опинився житловий сектор міста, там є пошкодження, повідомив він.

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Війська РФ поцілили у дитячий майданчик

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що удар військ РФ прийшовся у дитячий майданчик поблизу житлового будинку. "Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у Telegram.

Зеленський вчергове наголосив на тому, що Україна потребує нових рішень для захисту від російської агресії. "Росія повинна відчути силу світу", - написав він.

Перед тим, як у Миколаєві пролунав вибух, у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку для області.

За даними очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, другий "приліт" прийшовся на область.

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