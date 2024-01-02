Ракетна атака РФ: у Києві є жертва, десятки госпіталізованих

У Києві через масований російський удар крилатими ракетами та аеробалістичними "Кинджалами" загорілась багатоповерхівка в Солом'янському районі. Госпіталізували понад 30 мешканців. У кареті "швидкої" загинула жінка.

У Києві внаслідок масованого ракетного удару Росії у вівторок, 2 січня, є жертви.

Станом на 11 ранку відомо про одну загиблу в Солом'янському районі, де внаслідок ракетної атаки сталася пожежа в житловій багатоповерхівці. "Жінка похилого віку померла в кареті "швидкої", - повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко. За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), загиблій було 86 років.

Ще 32 людей госпіталізовані. 117 мешканців відселили з будинку. Рятувальники деблокували 17 людей.

Київ атакували понад 70 ракет

Після нічної атаки на Київ ударними дронами типу Shahed, Росія підняла в небо понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та понад десять літаків Міг-31К, з яких запускала ракети.

Загалом по українській столиці випустили понад 60 крилатих ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", повідомили в КМВА.

Повітряна тривога сумарно тривала протягом шести годин.

Знеструмлені понад 250 тисяч споживачів

Внаслідок атаки сталися руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури та загоряння приміщень у восьми районах Києва.

Зокрема, у Печерському районі відомо про падіння уламків ракет на дах 25-типоверхової нежитлової будівлі, на багатоповерхівку та приватний будинок. В Оболонському районі загорівся житловий будинок, складське приміщення та територія двох автосалонів, у Деснянському - будівля супермаркету. У Подільському районі частково зруйнований житловий будинок, палає ринок і складська будівля, пошкоджена газова труба та магістралі водопостачання.

В "Укренерго" повідомили, що через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в електромережах в Києві та області. Знеструмлені понад 250 тисяч споживачів.

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