  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Наслідки влучання російської ракети в Умані
Наслідки влучання російської ракети в Умані
КонфліктиУкраїна

Ракетний удар по Умані: загинули 16 людей (оновлено)

Тетяна Кирилюк | Дар'я Нинько
5 год. тому

За останньою інформацією, 16 людей загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Умані. Серед них - троє дітей. У місті оголошена триденна жалоба.

https://p.dw.com/p/4Qeoq

Станом на 14:00 кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані у ніч на п'ятницю, 28 квітня, зросла до 16 людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

ОНОВЛЕНО о 14:15. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини. Станом на 14:00 кількість жертв ракетного удару сягнула 16 людей. Серед них - троє дітей, повідомили у ДСНС. Поранень зазнали 18 людей, дев'ять з них - госпіталізовані. Врятувати з-під завалів вдалося 17 людей, серед яких - троє дітей. Також рятувальники вилучили фрагмент тіла. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

ОНОВЛЕНО о 14:00. В Умані працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих вніслідок влучання російської ракети в житловий будинок, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Станом на зараз кількість загиблих становить 15 людей, серед них - діти.

"Ми зараз ідентифікуємо тіла, ті тіла, які ми не можемо опізнати на сьогоднішній день, у нас працює ДНК лабораторія на місці. І всі рідні та близькі громадян, які проживали в цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу", - цитує Клименка у Telegram Національна поліція України.

ОНОВЛЕНО о 13:30. В МВС України повідомили, що, за останніми даними, жертвами влучання російської ракети в житловий будинок в Умані стали 15 людей.

ОНОВЛЕНО о 12:40. З-під завалів багатоквартирного будинку, в який влучила російська ракета, дістали тіла ще трьох загиблих людей. Кількість жертв ракетного удару по Умані сягнула 14, ще дев'ять людей госпіталізовані, повідомляє МВС України у Telegram.

ОНОВЛЕНО о 12:05. Кількість жертв ракетного удару по Умані зросла до 11, ще дев'ять людей госпіталізовані. "На місці трагедії розгорнуто оперативний штаб і намети, де наші громадяни із сусідніх будинків і будинку, який постраждав найбільше, можуть перечекати, поки місцева влада надасть їм місця для тимчасового притулку. Наразі місцева влада забезпечила усіх продуктами харчування", - наводить y Telegram пресслужба МВС слова очільника відомства Ігоря Клименка.

Також працює елефон гарячої лінії, куди можуть звернутися рідні та близькі людей, які проживали у постраждалому будинку.

Раніше Клименко повідомляв, що рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох загиблих мешканців будинку.

ОНОВЛЕНО об 11:00. Серед загиблих - двоє 10-річних дітей, повідомив очільник Черкасьокї ОВА Ігор Табурець. Рятувальники продовжують розбирати завали. У місті розгорнуто штаб допомоги потерпілим, написав він у Telegram.

Раніше Клименко повідомляв, що рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 17 людей. Дев'ять з них знаходяться в лікарні, одна людина - у вкрай важкому стані.

За словами очільника МВС, у цьому під'їзді було 46 квартир, з них 27 - зруйновані. Також у під'їзді, попередньо, було зареєстровано 109 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За словами Клименка, для розбору завалів рятувальникам знадобиться мінімум доба.

У місті був розгорнутий оперативний штаб допомоги та оголошена триденна жалоба за загиблими, повідомили в Уманській міській раді.

Зеленський: в Умані пошкоджено близько 10 будинків

Про те, що під завалами будинку в Умані ще залишаються люди, повідомив і президент України Володимир Зеленський. Загалом, за його інформацією, у місті внаслідок удару пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає", - йдеться у дописі Зеленського в Telegram.

Уламки ракети впали на багатоповерхівку на Київщині

Внаслідок російської нічної атаки уламки ракети також впали на багатоповерхівку в місті Українка на Київщині. Постраждала 13-річна дівчинка, її госпіталізували, повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

У своєму Telegram-каналі він опублікував фото наслідків влучання уламків у житловий будинок. 

Російська ракета вночі також влучила у приватний будинок у Дніпрі. Внаслідок цього двоє людей загинули: дворічна дівчинка та 31-річна жінка, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Масований ракетний удар РФ по Україні

За повідомленнями генштабу Збройних сил України, близько 4 ранку 28 квітня сили РФ випустили по території України із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря 23 крилаті ракети Х-101/Х-555. Сили ППО збили 21 з них.

Читайте також: Мер Миколаєва про нічну атаку: військових об'єктів там немає

 

Росія вдарила по Миколаєву "калібрами"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки влучання російської ракети в Умані

Ракетний удар по Умані: загинули 16 людей (оновлено)

Конфлікти5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Прапор Китаю та України - колаж.

Експерт: Китай лише імітує миротворчі зусилля в Україні

Експерт: Китай лише імітує миротворчі зусилля в Україні

Політика20 год. тому
На шляху з Ізюму в Росію, 20 квітня 2022 року

ПАРЄ: Депортація дітей з України - елемент злочину геноциду

ПАРЄ: Депортація дітей з України - елемент злочину геноциду

Конфлікти19 год. тому
Молодіжне крило АдН визнали екстремістською організацією

Молодіжне крило АдН визнали екстремістським

Молодіжне крило АдН визнали екстремістським

Політика24 год. тому
Установка для видобутку сланцевого газу в Польщі

Польща: сланцевий газ вирішить проблеми енергодефіциту ЄС?

Польща: сланцевий газ вирішить проблеми енергодефіциту ЄС?

Технології27 квітня 2023 р.
Сателітний знімок ЧАЕС, зроблений 10 березня 2022 року під час російської окупації

Чорнобильська зона досі долає наслідки російської окупації (фото)

Чорнобильська зона досі долає наслідки російської окупації (фото)

Конфлікти26 квітня 2023 р.11 фото
АЕС Isar 2 закрили 15 квітня 2023

Після закриття АЕС у Німеччині: куди подіти ядерні відходи?

Після закриття АЕС у Німеччині: куди подіти ядерні відходи?

Технології26 квітня 2023 р.
На головну сторінку