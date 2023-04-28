Ракетний удар по Умані: загинули 16 людей (оновлено)

За останньою інформацією, 16 людей загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Умані. Серед них - троє дітей. У місті оголошена триденна жалоба.

Станом на 14:00 кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані у ніч на п'ятницю, 28 квітня, зросла до 16 людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

ОНОВЛЕНО о 14:15. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини. Станом на 14:00 кількість жертв ракетного удару сягнула 16 людей. Серед них - троє дітей, повідомили у ДСНС. Поранень зазнали 18 людей, дев'ять з них - госпіталізовані. Врятувати з-під завалів вдалося 17 людей, серед яких - троє дітей. Також рятувальники вилучили фрагмент тіла. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

ОНОВЛЕНО о 14:00. В Умані працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих вніслідок влучання російської ракети в житловий будинок, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Станом на зараз кількість загиблих становить 15 людей, серед них - діти.

"Ми зараз ідентифікуємо тіла, ті тіла, які ми не можемо опізнати на сьогоднішній день, у нас працює ДНК лабораторія на місці. І всі рідні та близькі громадян, які проживали в цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу", - цитує Клименка у Telegram Національна поліція України.

ОНОВЛЕНО о 13:30. В МВС України повідомили, що, за останніми даними, жертвами влучання російської ракети в житловий будинок в Умані стали 15 людей.

ОНОВЛЕНО о 12:40. З-під завалів багатоквартирного будинку, в який влучила російська ракета, дістали тіла ще трьох загиблих людей. Кількість жертв ракетного удару по Умані сягнула 14, ще дев'ять людей госпіталізовані, повідомляє МВС України у Telegram.

ОНОВЛЕНО о 12:05. Кількість жертв ракетного удару по Умані зросла до 11, ще дев'ять людей госпіталізовані. "На місці трагедії розгорнуто оперативний штаб і намети, де наші громадяни із сусідніх будинків і будинку, який постраждав найбільше, можуть перечекати, поки місцева влада надасть їм місця для тимчасового притулку. Наразі місцева влада забезпечила усіх продуктами харчування", - наводить y Telegram пресслужба МВС слова очільника відомства Ігоря Клименка.

Також працює елефон гарячої лінії, куди можуть звернутися рідні та близькі людей, які проживали у постраждалому будинку.

Раніше Клименко повідомляв, що рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох загиблих мешканців будинку.

ОНОВЛЕНО об 11:00. Серед загиблих - двоє 10-річних дітей, повідомив очільник Черкасьокї ОВА Ігор Табурець. Рятувальники продовжують розбирати завали. У місті розгорнуто штаб допомоги потерпілим, написав він у Telegram.



Раніше Клименко повідомляв, що рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 17 людей. Дев'ять з них знаходяться в лікарні, одна людина - у вкрай важкому стані.

За словами очільника МВС, у цьому під'їзді було 46 квартир, з них 27 - зруйновані. Також у під'їзді, попередньо, було зареєстровано 109 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За словами Клименка, для розбору завалів рятувальникам знадобиться мінімум доба.

У місті був розгорнутий оперативний штаб допомоги та оголошена триденна жалоба за загиблими, повідомили в Уманській міській раді.

Зеленський: в Умані пошкоджено близько 10 будинків

Про те, що під завалами будинку в Умані ще залишаються люди, повідомив і президент України Володимир Зеленський. Загалом, за його інформацією, у місті внаслідок удару пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає", - йдеться у дописі Зеленського в Telegram.

Уламки ракети впали на багатоповерхівку на Київщині

Внаслідок російської нічної атаки уламки ракети також впали на багатоповерхівку в місті Українка на Київщині. Постраждала 13-річна дівчинка, її госпіталізували, повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

У своєму Telegram-каналі він опублікував фото наслідків влучання уламків у житловий будинок.

Російська ракета вночі також влучила у приватний будинок у Дніпрі. Внаслідок цього двоє людей загинули: дворічна дівчинка та 31-річна жінка, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Масований ракетний удар РФ по Україні

За повідомленнями генштабу Збройних сил України, близько 4 ранку 28 квітня сили РФ випустили по території України із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря 23 крилаті ракети Х-101/Х-555. Сили ППО збили 21 з них.

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