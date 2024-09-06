Ракетний удар РФ по Павлограду: один загиблий, 50 поранених

Війська РФ завдали ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області. За наявними наразі даними, одна людина загинула, ще 50 - зазнали поранень.

Війська РФ у п'ятницю, 6 вересня, завдали ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області. За останніми даними, внаслідок удару одна людина загинула, а ще 50 - зазнали поранень.

"Вже пів сотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому - чотири. Всім надають необхідну допомогу. Побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у п'ятницю.

Також він зазначив, що серед постраждалих - троє дітей (9-річна дівчинка, а також хлопці 11 та чотирьох років). "Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати", - додав Лисак.

Внаслідок удару у Павлограді зазнав пошкоджень п'ятиповерховий житловий будинок, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів та врятували з вогню п'ятьох людей", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначимо, що зранку у п'ятницю Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) декілька разів повідомляли про швидкісні цілі в напрямку Павлограда та закликали мешканців міста негайно йти в укриття. Згодом у ПС ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, війська РФ застосували для удару по місту п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23, запущених із Воронезької та Ростовської областей РФ

Нагадаємо, що війська РФ у ніч на 6 вересня завдали удару по Україні однією керованою авіаційною ракетою Х-59, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П та 44-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Як повідомили у командуванні ПС ЗСУ, було збито 27 "шахедів", ще вісім безпілотників були локаційно втрачені на території України - імовірно упали під впливом засобів РЕБ, - а ще один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини.