Ракетний удар РФ по Кураховому: 16 людей зазнали поранень

Війська РФ увечері 21 вересня завдали ударів з ОТРК "Іскандер" по Кураховому. Поранень зазнали 15 цивільних і поліцейський.

Російські війська завдали двох ударів з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по місту Курахове, що на Донеччині, повідомляє міністерство внутрішніх справ України у п'ятницю, 22 вересня. За даними відомства, ударів було завдано пізно увечері 21 вересня по житловому кварталу в центрі міста. Внаслідок атаки, да даними МВС, поранень зазнали 15 цивільних і поліцейський.

"Серед них - шестеро жінок та дев'ять чоловіків. Також зазнав травм співробітник відділу поліції Курахового", - повідомили в МВС.

Внаслідок прямого влучання ракети руйнувань зазнав двоповерховий будинок. Загалом було пошкоджено 23 багатоквартирних будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі, вісім автомобілів.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина перша статті 438 КК України), повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

21 поранений за добу на Донеччині

Крім того, як повідомив виконуючий обов'язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, у Курахівській громаді було пошкоджено медичний заклад у селищі Гостре, під обстріл потрапило також селище Острівське.

Загалом за останню добу внаслідок атак військ РФ поранень зазнав 21 житель Донеччини, додав Мороз.

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