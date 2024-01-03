Ракетний удар РФ по Харкову: обвалилася будівля школи

Внаслідок російського удару по Харкову, завданого попередньо ракетами С-300, приліт зафіксували поряд з житловим будинком. Обвалилася частина будівлі школи. На місці вибуху - вирва.

Російські війська атакували Харків пізно ввечері 2 січня, попередньо з ракет С-300.

Приліт зафіксували поряд з житловим будинком, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За даними голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, обійшлось без постраждалих, але внаслідок удару пошкоджена освітня установа.

Як пише "Суспільне Харків", ракета влучила в одну зі шкіл Основ'янського району. Частина двоповерхової будівлі обвалилася.

"На місті вибуху утворилася вирва діаметром близько 10 метрів, вона наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін. У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна", - зазначає видання.

Удар по Харкову 2 січня: понад 50 поранених

Вранці 2 січня, під час масованого удару по Україні, Росія атакувала житлову забудову в центрі Харкова. За оновленою інформацією, били ракетами "Іскандер-М".

Внаслідок обстрілу загинула жінка, постраждали 52 людини, з яких шестеро - діти. Госпіталізували 27 людей, двоє з них - у важкому стані. В епіцентрі вибуху пошкоджені близько 40 будинків.

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