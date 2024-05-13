Ракетний удар РФ по Харківщині - є загиблий та поранені

РФ завдала ракетного удару по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківської області, внаслідок чого одна людина загинула, а чотири отримали травми.

Російська Федерація у понеділок, 13 травня, завдала ракетного удару по цивільному підприємству в селищі Коротич Харківського району, внаслідок чого одна людина загинула, а чотири отримали травми. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України.

"Один співробітник підприємства загинув, ще чотири отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Тип ракети наразі встановлюється. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у понеділок.

Читайте також: Росія відкрила новий фронт на Харківщині: яку мету переслідує армія РФ?

Просування Росії під Харковом

Увечері 11 травня міністерство оборони Росії заявило про захоплення п'яти населених пунктів Харківської області. Тим часом, президент України Зеленський у відеозверненні того дня заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) продовжують тримати оборону в районі семи прикордонних сіл - Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка.

Вже 12 травня міноборони РФ заявило, що російська армія захопила ще чотири населені пункти в Харківській області, а саме: Гатище, Красне, Мороховець та Олійникове. Своєю чергою, у вечірньому відеозверненні того дня президент Зеленський заявив, що ЗСУ ведуть оборонні бої на значній частині прикордонної смуги Харківської області.

Ввечері 13 травня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що Сили оборони потіснили російську армію у Харківській області та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська.