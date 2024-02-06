Ракетний удар РФ по готелю на Харківщині: загинуло немовля

У Золочеві на Харківщині ракетним ударом РФ зруйновано триповерховий готель. Загинуло немовля, постраждали три жінки.

У ніч на вівторок, 6 лютого, російські війська вдарили двома ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області. Внаслідок атаки зруйнований триповерховий готель, загинув двомісячний хлопчик, три жінки отримали поранення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини", - зазначив він у Telegram.

Ракетним ударом також пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема магазини, кафе і кіоски, два адміністративні приміщення, щонайменше п'ять цивільних авто.

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Синєгубов додав, що на ранок вівторка відомо про артилерійські та мінометні обстріли військами РФ близько 20 населених пунктів Харківщини. По п'яти об'єктах росіяни завдали авіаударів.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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