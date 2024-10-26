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Ракетний удар РФ по Дніпру: вже 5 загиблих, 21 поранений

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
26 жовтня 2024 р.

Серед загиблих є дитина, серед поранених - 17-річний хлопець у важкому стані.

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Наслідки ракетного удару військ РФ по Дніпру 25 жовтня 2024 року
Наслідки ракетного удару армії Росії по ДніпруФото: State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout/REUTERS

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали по Дніпру ввечері 25 жовтня, збільшилась станом на суботу, 26 жовтня, до п'яти людей.

Серед жертв є дитина. 

Кількість постраждалих зросла до 21. Серед них є діти. Семеро поранених перебувають в лікарнях. 17-річний хлопець - у важкому стані. 

Удар зруйнував багатоквартирну двоповерхівку

Усі загиблі - зі зруйнованої ударом житлової двоповерхівки.

Загалом унаслідок удару в місті пошкоджені понад 20 багатоквартирних будинків, із яких один зруйнований, ще один - аварійний, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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