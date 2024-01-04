Ракетний удар РФ: на промоб'єкті Кропивницького є жертва

Внаслідок російської ракетної атаки на промисловому об'єкті на Кіровоградщині є загиблий та травмовані.

Війська РФ завдали вдень в четвер, 4 січня, ракетного удару по Кропивницькому.

"На одному з промислових об'єктів є травмовані та один загиблий", - написав у Telegram голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Він пообіцяв надати деталі згодом.

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Як повідомлялося, пізно ввечері 3 січня російські солдати завдали двох ударів зенітними ракетами С-300 по Харкову. Вибуховою хвилею пошкодило вікна в житловому будинку, але люди не постраждали.

Приблизно опівночі під російським ракетним ударом опинився центр Курахового Донецької області. Руйнувань зазначили будівлі дитячого садка, школи та профілакторію, пошкоджень - численні багатоповерхівки. Постраждалих серед цивільних немає.

Вночі російська армія атакувала двома ударними дронами типу Shahed-136/131, які збили в Хмельницькій області. Про будь-які наслідки не повідомлялося.

Зранку російські окупанти завдавали артилерійських ударів по Очакову Миколаївської області, внаслідок чого виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Наслідки ще уточнюються.

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