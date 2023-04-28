Ракетний удар РФ: кількість жертв в Умані зростає (оновлено)

За останньою інформацією, 10 людей загинули внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Умані. У місті оголошена триденна жалоба.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Станом на 10 ранку кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані у ніч на п'ятницю, 28 квітня, зросла до 10 людей, повідомив міністр внутрішніх прав України Ігор Клименко.

"Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05", - наводяться його слова в Telegram МВС України.

Раніше Клименко повідомляв, що рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 17 людей. Дев'ять з них знаходяться в лікарні, одна людина - у вкрай важкому стані.

За словами очільника МВС, у цьому під'їзді було 46 квартир, з них 27 - зруйновані. Також у під'їзді, попередньо, було зареєстровано 109 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За словами Клименка, для розбору завалів рятувальникам знадобиться мінімум доба.

У місті був розгорнутий оперативний штаб допомоги та оголошена триденна жалоба за загиблими, повідомили в Уманській міській раді.

Зеленський: в Умані пошкоджено близько 10 будинків

Про те, що під завалами будинку в Умані ще залишаються люди, повідомив і президент України Володимир Зеленський. Загалом, за його інформацією, у місті внаслідок удару пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає", - йдеться у дописі Зеленського в Telegram.

Уламки ракети впали на багатоповерхівку на Київщині

Внаслідок російської нічної атаки уламки ракети також впали на багатоповерхівку в місті Українка на Київщині. Постраждала 13-річна дівчинка, її госпіталізували, повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

У своєму Telegram-каналі він опублікував фото наслідків влучання уламків у житловий будинок.

Російська ракета вночі також влучила у приватний будинок у Дніпрі. Внаслідок цього двоє людей загинули: дворічна дівчинка та 31-річна жінка, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Масований ракетний удар РФ по Україні

За повідомленнями генштабу Збройних сил України, близько 4 ранку 28 квітня сили РФ випустили по території України із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря 23 крилаті ракети Х-101/Х-555. Сили ППО збили 21 з них.

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