Ракетний удар РФ: кількість жертв в Умані зростає (оновлено)

"Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05", - наводяться його слова в Telegram МВС України.
Раніше Клименко повідомляв, що рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 17 людей. Дев'ять з них знаходяться в лікарні, одна людина - у вкрай важкому стані.
За словами очільника МВС, у цьому під'їзді було 46 квартир, з них 27 - зруйновані. Також у під'їзді, попередньо, було зареєстровано 109 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За словами Клименка, для розбору завалів рятувальникам знадобиться мінімум доба.
У місті був розгорнутий оперативний штаб допомоги та оголошена триденна жалоба за загиблими, повідомили в Уманській міській раді.
Зеленський: в Умані пошкоджено близько 10 будинків
Про те, що під завалами будинку в Умані ще залишаються люди, повідомив і президент України Володимир Зеленський. Загалом, за його інформацією, у місті внаслідок удару пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків.
"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає", - йдеться у дописі Зеленського в Telegram.
Уламки ракети впали на багатоповерхівку на Київщині
Внаслідок російської нічної атаки уламки ракети також впали на багатоповерхівку в місті Українка на Київщині. Постраждала 13-річна дівчинка, її госпіталізували, повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.
У своєму Telegram-каналі він опублікував фото наслідків влучання уламків у житловий будинок.
Російська ракета вночі також влучила у приватний будинок у Дніпрі. Внаслідок цього двоє людей загинули: дворічна дівчинка та 31-річна жінка, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Масований ракетний удар РФ по Україні
За повідомленнями генштабу Збройних сил України, близько 4 ранку 28 квітня сили РФ випустили по території України із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря 23 крилаті ракети Х-101/Х-555. Сили ППО збили 21 з них.