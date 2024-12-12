Число жертв у Запоріжжі сягнуло 10, під завалами ще є людина

Число жертв російського ракетного удару по Запоріжжю зросло до 10 - рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі тіло жінки. Під руїнами залишається ще одна людина, повідомила місцева влада.

Число жертв ракетного удару, якого війська РФ завдали по Запоріжжю вдень 10 грудня, зросло до 10. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі тіло жінки, повідомив зранку у четвер, 12 грудня, очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його даними, під завалами залишається ще одна людина. Ще 22 людини зазнали поранень внаслідок цього удару.

Напередодні Федоров повідомив, що рятувальникам вдалося дістати з-під завалів живими двох жінок - вони в лікарні. Однак під руїнами понівеченої російською ракетою будівлі на той момент знаходилися ще четверо людей.

Війська РФ поцілили у приватну клініку та кафе поруч

Нагадаємо, війська РФ завдали удару по середмістю Запоріжжю вдень 10 грудня. Внаслідок удару руйнувань зазнали будівля приватної клініки та розташоване поруч кафе. Вибуховою хвилею та уламками також були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (частина друга статті 438 КК України).