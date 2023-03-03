Ракетний удар по Запоріжжю: уже п'ять загиблих (онлайн)

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 3 березня (час київський).

Данілов: Путіну не вдасться "дотиснути" Лукашенка

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Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться змусити правителя Білорусі Олександра Лукашенка взяти участь у війніпроти України. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Попри те, що Путін постійно хоче його умовно "зґвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що Путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоб Путіну це вдалося", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що навіть через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, білоруські збройні сили не беруть участі у війні. "Білоруси поки не піддаються, у них немає ніякого бажання з нами воювати. І те, що вони на сьогодні не беруть прямої участі у збройній агресії, саме збройні сили Білорусі, ми це належним чином оцінюємо", - зазначив Данілов. Він зазначив, що правитель Білорусі не "такий простий" і є "багатогранною людиною", розкритикувавши тих, хто закликає "терміново розгортати військо та йти на Білорусь й таке інше". Данілов також закликав розрізняти владу і народ Білорусі.

++12.45++

У додатку "Дія" почалось опитування українців щодо нової назви для Південно-Західної залізниці. Нинішня походить з часів Російської імперії і вона вказувала територіальне розташування з орієнтиром на Москву. На вибір користувачів є чотири нові варіанти: Київська, Столична, Центральна, Північна.

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++12.30++

Олександр Камишін, який 27 лютого оголосив відставку з посади голови правління "Укрзалізниці", став позаштатним радником Володимира Зеленського. Про це йдеться в указі на сайті президента України.

++12.09++

Україна повернула тіла 17 загиблих захисників, повідомило в Telegram міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалося повернути рідним тіла 1426 захисників.

++11.40++

В Україні засудили пілота збройних сил Росії до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у порушенні законів та звичаїв війни через бомбардування цивільних об'єктів у Харківський області, повідомив Офіс генерального прокурора.

Суд встановив, що у березні 2022 року пілот отримав бойовий наказ знищити цивільні об'єкти і не відмовився його виконувати, хоча й розумів протиправність. Зокрема, він скинув вісім авіаційних бомб ФАБ-500 на радіотелевізійну передавальну станцію у Харкові, яка не використовується у воєнних цілях.

++11.20++

Кількість жертв удару росіян по будинку у Запоріжжі зросла до п'яти, десятеро вважаються зниклими безвісти, вісім осіб поранені. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Пошукова операція триває.

Німеччина хоче викупити в Швейцарії танки Leopard 2

++10.45++

Представники уряду Німеччини звернулися до міністерства оборони Швейцарії з пропозицією продати частину законсервованих танків Leopard 2 назад їхньому виробнику, німецькому оборонному концерну Rheinmetall, повідомило швейцарське видання Blick.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і віцеканцлер й міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) у листі до швейцарських колег запевнили, що викуплені танки не будуть у подальшому передавати Україні. Бойові машини збираються використовувати, щоб закрити "прогалини" в країнах Європейського Союзу і НАТО після надання зброї Україні.

++10.20++

Росія має понести покарання за розв'язану проти України війну, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) у Нью-Делі. "Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм подібне теж може зійти з рук", - наголосив Блінкен.

У межах G20 також відбулася окрема зустріч очільників зовнішньополітичних відомств групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки (Quad), до якої входять Індія, США, Японія і Австралія. У спільній заяві за підсумками перемовин вони назвали "неприпустимими" використання або загрозу використання ядерної зброї у війні Росії проти України.

++09.40++

Росія не використовує на своїй бронетехніці в Україні комплекси активного захисту, які рекламує на міжнародних виставках, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у Twitter міністерства оборони країни. Розвідники зауважують, що нещодавно на міжнародному заході РФ представила комплекс "Арена-Е", який за твердженням самих росіян, забезпечує надійний захист, як самих машин, так і екіпажів.

"Немає жодних доказів встановлення систем "Арена-Е" на власну техніку Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки. Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в необхідних масштабах. Ця проблема загострюється дією міжнародних санкцій", - зауважують в Лондоні.

++08.30++

Суд Тульської області помістив під домашній арешт батька-одинака школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. 13-річна Маша, малюнок якої навесні 2022 року викликав скандал, останні два дні вона перебувала в реабілітаційному центрі "Юність", поки її батька тримали в ізоляторі.



++07.35++

На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби українські воїни відбили понад 85 атак, інформує генштаб ЗСУ. Окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Російські війська не припиняють штурмувати Бахмут.

У Херсонській області із села Бойове окупанти вивезли із села у невідомому напрямку близько 200 жителів. Це сталося після того, як місцеві мешканці відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації, повідомляють у ЗСУ. Селян забрали "для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців", стверджується у повідомленні.

++07.00++

Пізно увечері 2 березня жителі російського міста Коломна, за 90 кілометрів від Москви, чули потужний вибух. Російські Telegram-канали пишуть про те, що зву було чуто у всіх районах міста, у будинках дрижали вікна. У МНС РФ повідомили, що "обстежили місце події в Коломні й не виявили слідів вибуху", однак не пояснили, що трапилося.

Телеканал "Москва 24" публікував відео із сяйвом на тлі нічного неба. Джерела в правоохоронних органах підтвердили журналістам інформацію про вибух за річкою Москва в сільській місцевості. Висловлювали припущення, що вибух міг статися внаслідок атаки безпілотника.

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++12.30++

Олександр Камишін, який 27 лютого оголосив відставку з посади голови правління "Укрзалізниці", став позаштатним радником Володимира Зеленського. Про це йдеться в указі на сайті президента України.

++12.09++

Україна повернула тіла 17 загиблих захисників, повідомило в Telegram міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалося повернути рідним тіла 1426 захисників.

++11.40++

В Україні засудили пілота збройних сил Росії до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у порушенні законів та звичаїв війни через бомбардування цивільних об'єктів у Харківський області, повідомив Офіс генерального прокурора.

Суд встановив, що у березні 2022 року пілот отримав бойовий наказ знищити цивільні об'єкти і не відмовився його виконувати, хоча й розумів протиправність. Зокрема, він скинув вісім авіаційних бомб ФАБ-500 на радіотелевізійну передавальну станцію у Харкові, яка не використовується у воєнних цілях.

++11.20++

Кількість жертв удару росіян по будинку у Запоріжжі зросла до п'яти, десятеро вважаються зниклими безвісти, вісім осіб поранені. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Пошукова операція триває.

Німеччина хоче викупити в Швейцарії танки Leopard 2

++10.45++

Представники уряду Німеччини звернулися до міністерства оборони Швейцарії з пропозицією продати частину законсервованих танків Leopard 2 назад їхньому виробнику, німецькому оборонному концерну Rheinmetall, повідомило швейцарське видання Blick.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і віцеканцлер й міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) у листі до швейцарських колег запевнили, що викуплені танки не будуть у подальшому передавати Україні. Бойові машини збираються використовувати, щоб закрити "прогалини" в країнах Європейського Союзу і НАТО після надання зброї Україні.

++10.20++

Росія має понести покарання за розв'язану проти України війну, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) у Нью-Делі. "Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм подібне теж може зійти з рук", - наголосив Блінкен.

У межах G20 також відбулася окрема зустріч очільників зовнішньополітичних відомств групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки (Quad), до якої входять Індія, США, Японія і Австралія. У спільній заяві за підсумками перемовин вони назвали "неприпустимими" використання або загрозу використання ядерної зброї у війні Росії проти України.

++09.40++

Росія не використовує на своїй бронетехніці в Україні комплекси активного захисту, які рекламує на міжнародних виставках, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у Twitter міністерства оборони країни. Розвідники зауважують, що нещодавно на міжнародному заході РФ представила комплекс "Арена-Е", який за твердженням самих росіян, забезпечує надійний захист, як самих машин, так і екіпажів.

"Немає жодних доказів встановлення систем "Арена-Е" на власну техніку Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки. Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в необхідних масштабах. Ця проблема загострюється дією міжнародних санкцій", - зауважують в Лондоні.

++08.30++

Суд Тульської області помістив під домашній арешт батька-одинака школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. 13-річна Маша, малюнок якої навесні 2022 року викликав скандал, останні два дні вона перебувала в реабілітаційному центрі "Юність", поки її батька тримали в ізоляторі.



++07.35++

На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби українські воїни відбили понад 85 атак, інформує генштаб ЗСУ. Окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Російські війська не припиняють штурмувати Бахмут.

У Херсонській області із села Бойове окупанти вивезли із села у невідомому напрямку близько 200 жителів. Це сталося після того, як місцеві мешканці відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації, повідомляють у ЗСУ. Селян забрали "для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців", стверджується у повідомленні.

++07.00++

Пізно увечері 2 березня жителі російського міста Коломна, за 90 кілометрів від Москви, чули потужний вибух. Російські Telegram-канали пишуть про те, що зву було чуто у всіх районах міста, у будинках дрижали вікна. У МНС РФ повідомили, що "обстежили місце події в Коломні й не виявили слідів вибуху", однак не пояснили, що трапилося.

Телеканал "Москва 24" публікував відео із сяйвом на тлі нічного неба. Джерела в правоохоронних органах підтвердили журналістам інформацію про вибух за річкою Москва в сільській місцевості. Висловлювали припущення, що вибух міг статися внаслідок атаки безпілотника.

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