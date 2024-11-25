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Ракетний удар по середмістю Одесі: є постраждалі

Максим Сидоржевський
25 листопада 2024 р.

Центральна частина Одеси постраждала внаслідок ракетної атаки російських військ, поранені люди, повідомив голова Одеської ОВА.

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Рятувальники в Одесі
Рятувальники в Одесі, архівне фотоФото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout/REUTERS

Російські війська у понеділок, 25 листопада, завдали ракетного удару по Одесі.

"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram. Незадовго до цього він закликав мешканців Одеси та Одеського району залишатися в укриттях через ракетну небезпеку.

Атаки на Харків та Запоріжжя

Тим часом президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по Одесі та по Харкову у понеділок. "Зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей. Десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження. І це лише одна доба російського терору проти України", - написав він у соцмережах, розмістивши декілька фотографій наслідків російських ударів.

За словами президента, загалом Росія з вечора неділі, 24 листопада, застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України.

РФ вночі випустила по Україні 145 дронів

За даними Повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 25 листопада силами протиповітряної оборони було збито 71 російський безпілотник. Загалом було виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА. З них ще 71 БпЛА було локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію засобів радіоелектронної боротьби, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі, йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

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