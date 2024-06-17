Ракетний удар по Полтаві: кількість поcтраждалих зросла

Російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі. Є поранені та госпіталізовані цивільні, зокрема діти. Знеструмлені понад 50 тисяч споживачів. Пошкоджені багатоповерхівки.

Російська армія вдень у понеділок, 17 червня, завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін спершу повідомив, що внаслідок удару поранення отримали щонайменше дев'ятеро осіб. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих.

Згодом він розповів, що кількість постраждалих збільшилась до 12 людей. Серед них - двоє дітей. Трьох поранених госпіталізували.

Надвечір обласна прокуратура уточнила, що удару завдали крилатою ракетою Х-59 по Полтаві. Кількість поранених зросла до 16. Шістьох з них госпіталізували.

Пізніше Пронін повідомив, що за медичною допомогою звернулися 22 людей, в тому числі троє дітей. Одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих.

Понад 50 тисяч споживачів - без електрики

Удар пошкодив кілька багатоповерхівок та електролінії. Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

"Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі", - запевнив Пронін.

Напередодні, 16 червня, генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення вбила понад 12 тисяч мирних жителів в Україні.