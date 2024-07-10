Ракетний удар по Одещині: дві людини загинули, є поранений

Ракетний удар по Одещині: дві людини загинули, є поранений10 липня 2024 р.
Внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали у ніч на середу, 10 липня, по Одещині, загинули дві людини, ще одна - зазнала поранень, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.
"Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей - охоронець та водій вантажівки - загинули, - написав він у Telegram. - Ще один чоловік, вахтовий матрос, зазнав поранень. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні".
Також він додав, що пошкоджень від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход, через пошкодження судна стався витік рідини. Наразі наслідки атаки ліквідовуються, повідомив Кіпер.
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Раніше команування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) повідомило, російські війська в ніч на 10 липня випустили по Україні 20 ударних безпілотників типу Shahed-131/136, а також вдарили однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 по портовій інфраструктурі Одещини.
Внаслідок нічного удару також зазнав пошкоджень енергетичний об'єкт у Рівненській області.