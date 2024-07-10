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Ракетний удар по Одещині: дві людини загинули, є поранений

Дмитро Шварц
10 липня 2024 р.

Війська РФ в ніч на 10 липня завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. За даними ПС ЗСУ, для удару було використано п'ять ракет. Місцева влада повідомила про двох загиблих.

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Ракета до ОТРК "Іскандер-М" (ілюстративне фото)
Ракета до ОТРК "Іскандер-М" (ілюстративне фото), якою війська РФ атакували ОдещинуФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали у ніч на середу, 10 липня, по Одещині, загинули дві людини, ще одна - зазнала поранень, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей - охоронець та водій вантажівки - загинули, - написав він у Telegram. -  Ще один чоловік, вахтовий матрос, зазнав поранень. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні".

Також він додав, що пошкоджень від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход, через пошкодження судна стався витік рідини. Наразі наслідки атаки ліквідовуються, повідомив Кіпер.

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Раніше команування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) повідомило, російські війська в ніч на 10 липня випустили по Україні 20 ударних безпілотників типу Shahed-131/136, а також вдарили однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 по портовій інфраструктурі Одещини.

Внаслідок нічного удару також зазнав пошкоджень енергетичний об'єкт у Рівненській області.

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