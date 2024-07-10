Ракетний удар по Одещині: дві людини загинули, є поранений

Війська РФ в ніч на 10 липня завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. За даними ПС ЗСУ, для удару було використано п'ять ракет. Місцева влада повідомила про двох загиблих.

Внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали у ніч на середу, 10 липня, по Одещині, загинули дві людини, ще одна - зазнала поранень, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей - охоронець та водій вантажівки - загинули, - написав він у Telegram. - Ще один чоловік, вахтовий матрос, зазнав поранень. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні".

Також він додав, що пошкоджень від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход, через пошкодження судна стався витік рідини. Наразі наслідки атаки ліквідовуються, повідомив Кіпер.

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Раніше команування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) повідомило, російські війська в ніч на 10 липня випустили по Україні 20 ударних безпілотників типу Shahed-131/136, а також вдарили однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 по портовій інфраструктурі Одещини.

Внаслідок нічного удару також зазнав пошкоджень енергетичний об'єкт у Рівненській області.