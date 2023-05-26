Удар ракетою по медзакладу в Дніпрі: є загиблий і поранені
Ольга Журавльова
50 хв. тому
За попередніми даними, щонайменше одна людина загинула через влучання ракети у медзаклад в Дніпрі. На місці працюють рятувальники.
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У місті Дніпро зранку в п'ятницю, 26 травня, внаслідок влучання російської ракети у медзаклад загинула одна людина, поінформував голова ОВА Сергій Лисак. За його словами, 15 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей. "Порятунок постраждалих триває", - написав він у Telegram.
Президент України Володимир Зеленський у соцмережах також повідомив, що за попередніми даними, внаслідок удару по Дніпру є загиблий і поранені. За його словами, до робіт з ліквідації наслідків обстрілу і порятунку постраждалих залучені всі необхідні служби.
"Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним", - написав президент України, опублікувавши відео руйнувань поліклініки.
За даними Офісу генпрокурора України, кількість поранених становить 16 осіб. "Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа, - уточнюють в ОГПУ. - Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автівки містян".