Удар ракетою по медзакладу в Дніпрі: є загиблий і поранені

За попередніми даними, щонайменше одна людина загинула через влучання ракети у медзаклад в Дніпрі. На місці працюють рятувальники.

У місті Дніпро зранку в п'ятницю, 26 травня, внаслідок влучання російської ракети у медзаклад загинула одна людина, поінформував голова ОВА Сергій Лисак. За його словами, 15 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей. "Порятунок постраждалих триває", - написав він у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережах також повідомив, що за попередніми даними, внаслідок удару по Дніпру є загиблий і поранені. За його словами, до робіт з ліквідації наслідків обстрілу і порятунку постраждалих залучені всі необхідні служби.

"Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним", - написав президент України, опублікувавши відео руйнувань поліклініки.

За даними Офісу генпрокурора України, кількість поранених становить 16 осіб. "Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа, - уточнюють в ОГПУ. - Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автівки містян".

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня армія РФ завдала чергового повітряного удару по Україні, атакувавши ракетами та дронами. У Києві та Дніпрі є пошкодження.