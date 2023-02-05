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Пошкоджена ракетним ударом університетська будівля у Харкові
Пошкоджена ракетним ударом університетська будівля у Харкові 5 лютогоФото: Andrii Marienko/ASSOCIATED PRESS/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Ракетний удар по Харкову: постраждали 5 цивільних

Валерій Сааков
2 год. тому

Дві випущені з території РФ ракети, за попередніми даними, типу С-300, уразили центральну частину Харкова. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу постраждали цивільні.

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Вранці в неділю, 5 лютого, російська армія обстріляла ракетами центр Харкова. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ракетних ударів постраждали п'ятеро цивільних людей. Зокрема, був поранений охоронець вищого навчального закладу, в центральний корпус якого влучила ракета. Ще четверо людей постраждали внаслідок влучення ракети в районі житлових будинків. 

Згодом Харківська обласна прокуратура уточнила, що одна ракета поцілила в п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань. Інша ракета влучила поблизу житлового будинку, зазначається у повідомленні. За попередніми даними, обстріл було здійснено з території Бєлгородської області РФ двома ракетами типу С-300, які вразили Київський район міста.

Наслідки ракетного обстрілу у Харкові, 5 лютого
Наслідки ракетного обстрілу у Харкові, 5 лютогоФото: Andrii Marienko/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

У прокуратурі повідомили, що після ракетного обстрілу Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Унаслідок ранкових ракетних ударів по центральній частині Харкова в неділю вранці виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. За повідомленнями ЗМІ, ракета С-300 влучила в головний корпус Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Читайте також: Ракети Х-22, С-300 та С-400: чому їх не збиває українська ППО?

Як повідомлялося, російські війська і раніше обстрілювали територію України з застосуванням ракет типу С-300

Розслідування Insider: хто наводить ракети на міста України

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