Ракетний обстріл посольств у Києві: реакція з ЄС

У ЄС відреагували на масштабну атаку Росії на Київ 20 грудня. Зневага Путіна до міжнародного права сягає нових висот, наголосила фон дер Ляєн.

Зневага російського президента Володимира Путіна до міжнародного права сягає нових висот, заявила у п'ятницю, 20 грудня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), коментуючи чергову ракетну атаку РФ на столицю України. "Ще один жахливий напад Росії на Київ. Цього разу на будівлю, в якій розташовується посольство Португалії та низка інших дипломатичних установ. Зневага Путіна до міжнародного права сягає нових висот", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Вранці цього дня Росія здійснила обстріл Києва п'ятьма ракетами, внаслідок чого загинула людина, 13 постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджені фасадне вітражне скло на вікнах, а також вежі костелу Святого Миколая. Також зазнали пошкоджень посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.

Каллас: Варварський напад

Президент Євроради Антоніо Кошта назвав неприйнятними атаки на цивільних осіб і дипломатичний персонал. "Цивільні особи продовжують зазнавати нападів у Києві. Цього разу жертвами російських атак стали кілька дипломатичних представництв, зокрема посольство однієї з країн-членів ЄС - Португалії. Це неприйнятно. Я висловлюю солідарність усім постраждалим, включно з дипломатичним персоналом", - написав Кошта в соцмережі Х.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки та віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас назвала "варварським" напад Росії на цивільні об'єкти. "Російські ракети пошкодили посольство Португалії в Києві. Жодне дипломатичне представництво не повинно ставати об'єктом нападу або навіть впливу. Це ще один варварський напад Росії на цивільні об'єкти, який не демонструє жодного прагнення до миру. Я висловлюю свою повну солідарність дипломатичному персоналу", - написала Каллас у соцмережі Х.

Брекельманс: Росія масштабно знищує культурну спадщину України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав у соцмережі Х, що Росія хоче позбавити український народ "самобутності". "Росія не тільки обстрілює український народ зброєю, а й хоче позбавити його самобутності. Росія робить це шляхом масштабного знищення культурної спадщини. Саме тому ми підтримуємо судово-медичні розслідування воєнних злочинів проти української спадщини", - зазначив міністр.

МЗС Португалії заявило, що міністерство рішуче засуджує напади на диппредставництва. "Уряд Португалії рішуче засуджує напади, скоєні сьогодні вранці в Києві, які завдали матеріальної шкоди кільком дипломатичним представництвам, включно з посольством Португалії", - йдеться в повідомленні МЗС у соцмережі Х.