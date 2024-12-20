Ракетний обстріл посольств у Києві: реакція з ЄС

Ракетний обстріл посольств у Києві: реакція з ЄС20 грудня 2024 р.
Зневага російського президента Володимира Путіна до міжнародного права сягає нових висот, заявила у п'ятницю, 20 грудня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), коментуючи чергову ракетну атаку РФ на столицю України. "Ще один жахливий напад Росії на Київ. Цього разу на будівлю, в якій розташовується посольство Португалії та низка інших дипломатичних установ. Зневага Путіна до міжнародного права сягає нових висот", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.
Вранці цього дня Росія здійснила обстріл Києва п'ятьма ракетами, внаслідок чого загинула людина, 13 постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджені фасадне вітражне скло на вікнах, а також вежі костелу Святого Миколая. Також зазнали пошкоджень посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.
Каллас: Варварський напад
Президент Євроради Антоніо Кошта назвав неприйнятними атаки на цивільних осіб і дипломатичний персонал. "Цивільні особи продовжують зазнавати нападів у Києві. Цього разу жертвами російських атак стали кілька дипломатичних представництв, зокрема посольство однієї з країн-членів ЄС - Португалії. Це неприйнятно. Я висловлюю солідарність усім постраждалим, включно з дипломатичним персоналом", - написав Кошта в соцмережі Х.
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки та віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас назвала "варварським" напад Росії на цивільні об'єкти. "Російські ракети пошкодили посольство Португалії в Києві. Жодне дипломатичне представництво не повинно ставати об'єктом нападу або навіть впливу. Це ще один варварський напад Росії на цивільні об'єкти, який не демонструє жодного прагнення до миру. Я висловлюю свою повну солідарність дипломатичному персоналу", - написала Каллас у соцмережі Х.
Брекельманс: Росія масштабно знищує культурну спадщину України
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав у соцмережі Х, що Росія хоче позбавити український народ "самобутності". "Росія не тільки обстрілює український народ зброєю, а й хоче позбавити його самобутності. Росія робить це шляхом масштабного знищення культурної спадщини. Саме тому ми підтримуємо судово-медичні розслідування воєнних злочинів проти української спадщини", - зазначив міністр.
МЗС Португалії заявило, що міністерство рішуче засуджує напади на диппредставництва. "Уряд Португалії рішуче засуджує напади, скоєні сьогодні вранці в Києві, які завдали матеріальної шкоди кільком дипломатичним представництвам, включно з посольством Португалії", - йдеться в повідомленні МЗС у соцмережі Х.