Ракетний обстріл на півдні Лівану: поранені миротворці ООН

Восьмеро австрійських військових зі складу миротворчих сил ООН UNIFIL зазнали поранень внаслідок ракетного обстрілу на півдні Лівану у вівторок, 29 жовтня. Відповідно до повідомленням міністерства оборони Австрії, поранення були "незначними", жоден з військових не потребував невідкладної медичної допомоги. Міністерство оборони у Відні додало, що наразі неможливо сказати, звідки був здійснений обстріл місця дислокації UNIFIL у ліванському місті Накура.

"Ми рішуче засуджуємо цей напад і вимагаємо його негайного розслідування", - заявила міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер (Klaudia Tanner). Вона закликала всі воюючі сторони забезпечити безпеку миротворців: "Ми не можемо і не будемо миритися з тим, що миротворці ООН навмисно чи ненавмисно наражаються на небезпеку".

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У місії UNIFIL тим часом повідомили, що ракета влучила в її штаб-квартиру в Накурі на півдні Лівану. Ракета, ймовірно, була випущена з півночі шиїтським радикальним угрупованням "Хезболла" або одним з його союзників. Внаслідок атаки виникла пожежа у автомайстерні UNIFIL, кілька миротворців зазнали легких поранень, розпочато розслідування інциденту. Дані про поранених не наводяться. UNIFIL нагадала "Хезболлі" та "всім суб'єктам про їхнє зобов'язання забезпечити безпеку персоналу і майна ООН".

У конфлікті між армією Ізраїлю та проіранським угрупованням "Хезболла" в Лівані, який загострився з кінця вересня, UNIFIL дедалі частіше наражається на небезпеку. Близько двох з половиною тижнів тому п'ятеро "блакитних шоломів" були поранені під час кількох інцидентів. У них UNIFIL звинуватив ізраїльську армію. У вівторок місія ООН вперше звинуватила "Хезболлу" в нападі на UNIFIL.

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Миротворчі сили UNIFIL дислокуються в Лівані з 1978 року і налічують понад 10 тисяч військових та цивільних. Серед європейських країн, які беруть найактивнішу участь у цій операції, - Італія, яка налічує близько тисячі солдатів, Іспанія - близько 680 і Франція - 670. Бундесвер бере участь у морській оперативній групі UNIFIL, метою якої є запобігання контрабанді зброї морем.