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Ракетні удари РФ по Запоріжжю: 3 загиблих, майже 20 поранені

Степан Смишляєв
5 квітня 2024 р.

Російські війська випустили по житловому району Запоріжжя п'ять ракет, двічі обстрілявши одне й те ж місце. Загинули троє людей, поранені - 19, зокрема журналісти "ТСН" і "Укрінформу".

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Російський ракетний удар по Запоріжжю 22 березня
Наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю 22 березняФото: REUTERS

У п'ятницю, 5 квітня, російські війська завдали п'ять ракетних ударів по житловому району Запоріжжя.

Станом на 19:00 відомо про трьох загиблих і 19 поранених. Четверо постраждалих знаходяться у важкому стані, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА). 

Атака відбулася в два етапи: спочатку армія РФ вдарила трьома ракетами, а згодом завдала повторного удару ще двома. "Буквально за 40 хвилин у те саме місце - щойно там почали працювати рятувальники, поліцейські", - розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. 

Як повідомили у Національній поліції, серед постраждалих - двоє журналістів, які "потрапили під повторний обстріл, коли працювали на місці події". Як пише "Суспільне", йдеться про кореспондентів державної інформаційної агенції "Укрінформ" і програми "ТСН" на телеканалі "1+1". 

Внаслідок атаки частково пошкоджені щонайменше три багатоповерхових будинки, 10 приватних, магазини, промислова інфраструктура.

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