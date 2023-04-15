  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Будинок у Слов'янську після ракетного обстрілу армією РФ 14 квітня
Будинок у Слов'янську після ракетного обстрілу армією РФ 14 квітняФото: Ihor Tkachov/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Ракетні обстріли Слов'янська: кількість жертв зростає

Ольга Журавльова
21 хв. тому

Кількість загиблих у Слов'янську внаслідок атаки РФ зросла до дев'яти, серед постраждалих є діти.

https://p.dw.com/p/4Q7o4

До дев'яти осіб зросла кількість загиблих у Слов'янську в результаті ракетної атаки російських військ у п'ятницю. Кількість постраждалих - 21 особа. Про це повідомило видання "Суспільне" з посиланням на речницю ДСНС Донецької області Вероніку Бахал.

За її словами, станом на 23:50 п'ятниці  рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку в Слов'янську тіло загиблої жінки. Наразі тривають пошуки людей.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські сили завдали ракетного удару по місту Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 34 багатоповерхівки та 20 приватних будинків, цивільну інфраструктуру. За даними очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, за попередніми даними, удар було здійснено ракетами С-300.

Серед загиблих є дворічний хлопчик, якого вдалося дістати з-під завалів живим. Однак згодом він помер у машині "швидкої допомоги" дорогою до лікарні, повідомляв керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях. також серед поранених 14-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, попередній масований обстріл Слов'янська російською армією було здійснено 27 березня. Внаслідок нього загинули четверо людей.

 

92-річна бабуся про обстріли Слов'янська

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Будинок у Слов'янську після ракетного обстрілу армією РФ 14 квітня

Ракетні обстріли Слов'янська: кількість жертв зростає

Конфлікти21 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Найманці ПВК "Вагнер" у Бахмуті (символічне фото)

"Обезголовлювання полонених я бачив лише в ІД й "Аль-Каїді"

"Обезголовлювання полонених я бачив лише в ІД й "Аль-Каїді"

Конфлікти16 год. тому
Трансляція виступу російського президента Путіна на вулицях Луганська

"Мовчать, бо страшно": як живуть на окупованій Луганщині

"Мовчать, бо страшно": як живуть на окупованій Луганщині

Суспільство24 год. тому
Затримання підозрюваного у витоку даних в США Джека Т.

Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

Злочинність12 год. тому
На українських номерах у Німеччині більше року їздити не дозволять

Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Автомобілі та мобільність15 год. тому
external

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..."

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..."

Конфлікти16 год. тому01:25 хв.
external

Обережно, міни! На Великдень вхід на цвинтарі заборонено

Обережно, міни! На Великдень вхід на цвинтарі заборонено

Суспільство20 год. тому01:59 хв.
На головну сторінку