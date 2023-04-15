Ракетні обстріли Слов'янська: кількість жертв зростає

Кількість загиблих у Слов'янську внаслідок атаки РФ зросла до дев'яти, серед постраждалих є діти.

До дев'яти осіб зросла кількість загиблих у Слов'янську в результаті ракетної атаки російських військ у п'ятницю. Кількість постраждалих - 21 особа. Про це повідомило видання "Суспільне" з посиланням на речницю ДСНС Донецької області Вероніку Бахал.

За її словами, станом на 23:50 п'ятниці рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку в Слов'янську тіло загиблої жінки. Наразі тривають пошуки людей.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські сили завдали ракетного удару по місту Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 34 багатоповерхівки та 20 приватних будинків, цивільну інфраструктуру. За даними очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, за попередніми даними, удар було здійснено ракетами С-300.

Серед загиблих є дворічний хлопчик, якого вдалося дістати з-під завалів живим. Однак згодом він помер у машині "швидкої допомоги" дорогою до лікарні, повідомляв керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях. також серед поранених 14-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, попередній масований обстріл Слов'янська російською армією було здійснено 27 березня. Внаслідок нього загинули четверо людей.