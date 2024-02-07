Ракетна атака РФ: влучання в Харкові та Миколаєві (оновлено)

Війська РФ завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Вже відомо про влучання у Харкові та Миколаєві. У Києві пошкоджень зазнали високовольтні лінії.

Зранку у середу, 7 лютого, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України, у всіх регіонах повітряна тривога тривала майже до 9 ранку. Ракети маневрували в українському повітряному просторі, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

По Харківській області російські війська завдали щонайменше чотирьох ударів, зафіксоване влучання у Слобідському районі Харкова, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. Він додав, що є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Згодом Синєгубов уточнив, що війська РФ обстрілювали місто ракетами С-300. Легких поранень зазнала 52-річна жінка. Огляд місць триває.

Читайте також: Ракетний удар РФ по готелю на Харківщині: загинуло немовля

У Миколаєві пошкоджено більше 20 будинків, загинула людина

Окрім того, уночі та зранку війська РФ атакували територію України й ударними безпілотниками. Зокрема, на Миколаївщині сили ППО знищили три БпЛА типу "Shahed-136/131", повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вранці, 7 лютого, ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed-136/131" та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків", - написав він у Telegram. За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, внаслідок атаки є поранені, одну людину госпіталізували. Згодом він повідломив, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації.

Окрім того, на ділянці підземного газопроводу сталося займання, а на території інфраструктурного об’єкта зайнялася технічна споруда, повідомив Кім.

У Києві лунали вибухи, зникла електрика

У Києві і області пролунало кілька вибухів, міська і обласна військові адміністрації повідомляють про роботу протиповітряної оборони (ППО). За інформацією мера Києва Віталія Кличка, після одного з вибухів рятувальники прямують в Дніпровський район міста. "Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", - повідомив згодом Кличко. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці.

Згодом мер Києва додав, що на лівому березі міста пошкоджено магістраль теплопостачання, фахівці зʼясовують масштаби.

Також в Голосіївському районі столиці, попередньо, сталося загоряння в багатоквартирному будинку, додав Кличко. Згодом він повідомив, що там палають автівки та приміщення СТО.

В Київській міській військовій адміністрації (КМВА), своєю чергою, повідомили, що, за попередньою інформацією, в Голосіївському районі постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження електромережі. Згодом Кличко повідомив, що кількість госпіталізованих у Голосіївському районі зросла до трьох. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про ракетну небезпеку для Львова і Самбора, а згодом - про вибух у Дрогобичі.

На Дніпропетровщині є руйнування

Уночі війська РФ спрямували кілька безпілотників на Новомосковський район Дніпропетровської області, два збили сили ППО, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Внаслідок падіння уламків та влучання решти БпЛА зафіксовані руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджень зазнали будівлі та авто, виникла пожежа.

Окрім того, війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольщину. Обійшлося без постраждалих, повідомив Лисак.

Польща задіяла авіацію

Оперативне командування збройних сил Польщі у відповідь на інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації також задіяло авіацію. "Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і оперативне командування ЗС постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні на сторінці командування у соціальній мережі Х.