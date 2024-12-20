Ракетна атака РФ на Київ: пошкоджені посольства шести країн

Шість дипломатичних місій у Києві були пошкоджені в п'ятницю, 20 грудня, внаслідок ракетного обстрілу Росією центру української столиці, повідомило міністерство закордонних справ України.

В МЗС заявили, що постраждали посольства Албанії, Аргентини, Північної Македонії, Португалії, Чорногорії та представництво Палестинської автономії. Як зауважив речник МЗС України Георгій Тихий, усі ці посольства розміщені в одній будівлі, яка зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетного удару. "У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стелі. Це варварські напади на дипломатичні установи, ви знаєте, що це всюди у світі перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил", - цитує Тихого агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Тихого, будівля розташована на базі Генеральної дирекції з обслуговування дипломатичних представництв. Станом на цей момент ніхто з працівників не постраждав.

Пошкоджень зазнав Костел Св. Миколая архітектора Владислава Городецького Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Також, як повідомив речник МЗС, РФ пошкодила у Києві пам'ятку - Костел Св. Миколая архітектора Владислава Городецького. "Це ще одне нагадування про варварство російської агресії проти України. Зокрема і для людей цих країн. Моє нагадування про те, що ця агресія має завершитися справедливим миром", - наголосив Тихий, зауваживши, що іноземні партнери вже поінформовані про ці удари.

Нагадаємо, вранці 20 грудня РФ завдала удару по Києву п'ятьма ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, всі ракети були знищені протиповітряною обороною, однак внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, загиблий та поранені.