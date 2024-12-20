Ракетна атака РФ на Київ: є загиблий, поранені, пошкодження

Ракетна атака РФ на Київ: є загиблий, поранені, пошкодження20 грудня 2024 р.
Російські війська вранці у четвер, 20 грудня, завдали ракетного удару по Києву, внаслідок чого є пошкодження цивільної інфраструктури, загиблий та поранені.
За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), внаслідок атаки уламки впали в трьох районах: Голосіївському, Солом'янському та Шевченківському.
У Голосіївському районі пошкоджена офісна будівля, дорожнє покриття та газова труба з подальшою розгерметизацією, загорілося п'ять автомобілів. Ще в одній офісній будівлі загорілась покрівля, відбулася руйнація на 15-му поверсі, де можуть бути заблоковані люди.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок пошкодження тепломагістралі без опалення залишилося 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.
У Солом'янському районі сталося загоряння в нежитловій будівлі, у Шевченківському виникла пожежа на території нежитлової забудови.
Загиблий, дев'ять поранених, четверо госпіталізованих
За попередньою інформацією КМВА, в Голосіївському районі загинула людина. Також там є поранені. Втім зазначається, що інформація щодо жертви уточнюється.
Тим часом Кличко пише, що внаслідок атаки постраждали семеро людей. Двох із них госпіталізували. За його даними, загиблих немає.
Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій також повідомили, що в Голосіївському районі є жертва.
Пізніше Кличко також підтвердив, що виявили тіло загиблого. Кількість постраждалих зросла до дев'ятьох, госпіталізованих - до чотирьох.
Комбінований ракетний удар
Повітряні сили Збройних сил України попереджали про пуск російською армією п'яти ракет у напрямку Києва.
За даними КМВА, Росія завдала комбінованого ракетного удару. "Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23", - ідеться в повідомленні.