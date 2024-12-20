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Ракетна атака РФ на Київ: є загиблий, поранені, пошкодження

Максим Сидоржевський | Віолетта Чайковська
20 грудня 2024 р.

Росія завдала комбінованого ракетного удару по Києву аеробалістичними "Кинджалами" та балістичними "Іскандерами". У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків є пошкодження, постраждалі та жертва.

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ДСНС
Архівне фото рятувальників на місці одного з російських ударівФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Російські війська вранці у четвер, 20 грудня, завдали ракетного удару по Києву, внаслідок чого є пошкодження цивільної інфраструктури, загиблий та поранені.

За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), внаслідок атаки уламки впали в трьох районах: Голосіївському, Солом'янському та Шевченківському. 

У Голосіївському районі пошкоджена офісна будівля, дорожнє покриття та газова труба з подальшою розгерметизацією, загорілося п'ять автомобілів. Ще в одній офісній будівлі загорілась покрівля, відбулася руйнація на 15-му поверсі, де можуть бути заблоковані люди. 

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок пошкодження тепломагістралі без опалення залишилося 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. 

У Солом'янському районі сталося загоряння в нежитловій будівлі, у Шевченківському виникла пожежа на території нежитлової забудови.

Загиблий, дев'ять поранених, четверо госпіталізованих

За попередньою інформацією КМВА, в Голосіївському районі загинула людина. Також там є поранені. Втім зазначається, що інформація щодо жертви уточнюється.

Тим часом Кличко пише, що внаслідок атаки постраждали семеро людей. Двох із них госпіталізували. За його даними, загиблих немає.

Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій також повідомили, що в Голосіївському районі є жертва. 

Пізніше Кличко також підтвердив, що виявили тіло загиблого. Кількість постраждалих зросла до дев'ятьох, госпіталізованих - до чотирьох.

Комбінований ракетний удар

Повітряні сили Збройних сил України попереджали про пуск російською армією п'яти ракет у напрямку Києва.

За даними КМВА, Росія завдала комбінованого ракетного удару. "Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23", - ідеться в повідомленні.

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