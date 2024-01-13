Ракетна атака РФ: є пошкодження на Чернігівщині й Полтавщині

ППО працювала в кількох областях. Біля Кременчука ракета впала на подвір'я приватного будинку.

Внаслідок роботи протиповітряної оборони (ППО) під час російської ракетної атаки зранку в суботу, 13 січня, є пошкодження на Чернігівщині та Полтавщині.

"Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих", - написав у Telegram голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

У Полтавській області російська ракета впала на подвір'я одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі. "Не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду", - повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

ППО працювала у Рівненській, Кіровоградській, Хмельницькій областях. За даними відповідних ОВА, руйнувань і постраждалих немає.

Про можливі наслідки удару РФ місцева влада інших регіонів поки що не звітувала. Росія вранці запустила по Україні різні типи ракет: крилаті Х-101/555/55 та аеробалістичні "Кинджал".