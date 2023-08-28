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Ракетна атака РФ: двоє людей загинули на Полтавщині

Анастасія Шепелева
28 серпня 2023 р.

Внаслідок влучання на Полтавщині загинули двоє людей, ще п'ять постраждали. Місцеперебування двох людей невідоме.

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Рятувальник в Одесі, 18 липня
Рятувальник в Одесі, 18 липняФото: Cover-Images/IMAGO

Двоє людей загинули в результаті влучання російської ракети у селищі Гоголеве на Полтавщині, повідомив у понеділок, 28 серпня, глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Наразі відомо про загибель двох людей та 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну", - написав Єрмак.

Крім того, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо, додав глава ОВА Дмитро Лунін. Пошукові роботи та розбір завалів ще триває. Також повністю зруйновано виробничий цех, написав Лунін в соцмережі Telegram.

Загалом Росія вночі випустила по Україні шість ракет, чотири з яких збили сили ППО. Також влучання зафіксували у Кривому Розі. У місті зруйновані два дачні будинки. Ще п'ять - понівечені, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними, внаслідок влучання зайнялася господарська споруда. Загиблих та постраждалих немає.

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Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus

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Топтема

Рятувальник в Одесі, 18 липня

Ракетна атака РФ: двоє людей загинули на Полтавщині

Конфлікти28 серпня 2023 р.
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