Ракетна атака по Україні: у Києві загиблий, є поранені

По всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Голосіївському та Дніпровському районах столиці пролунали вибухи, є жертви. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 26 січня.

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Обіцяні Німеччиною танки Leopard прибудуть в Україну "наприкінці березня, на початку квітня", заявив у четвер міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Навчання українських військових на німецьких бойових машинах піхоти Marder розпочнеться найближчими днями, додав він, "а для українських солдатів, які навчатимуться на Leopard, це буде трохи пізніше".

Зеленський про перспективи перемовин: Путін для мене - ніхто

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Президент України Володимир Зеленський не зацікавлений у зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та не бачить сенсу у перемовинах з ним, як з людиною, яка "каже одне, а потім робить інше". "Мені не цікаво. Хто він тепер? Після повномасштабного вторгнення для мене він - ніхто", - сказав Зеленський в інтерв'ю Sky News, оприлюдненому у четвер, 26 січня.

Він додав, що перемовини будуть можливі з "іншими людьми при владі" в Росії після того, як РФ виведе війська з України і "визнає свої великі помилки".

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Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що армія Польщі навесні отримає перші танки Abrams від США, пише Reuters. Усього Варшава очікує цього року отримати 58 таких танків.

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У Росії можуть порушити кримінальну справу проти артиста Семена Слєпакова за його сатиричну пісню "Колискова" про загиблого російського солдата. Фонд захисту національної історичної спадщини попросив главу Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна провести перевірку щодо порушення статті про "дискредитацію" армії, повідомляє ТАСС.

Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги для України

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У новому пакеті військової допомоги США для України, окрім 31 танка Abrams, також будуть вісім тактичних машин для відновлення обладнання і допоміжні транспортні засоби та обладнання, повідомило міністерство оборони США. Також він включатиме фінансування для навчання, обслуговування та підтримки техніки. Загальна вартість нового пакету допомоги США оцінюється в 400 мільйонів доларів.

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У Києві внаслідок влучання російської ракети в нежитлову будівлю в Голосіївському районі одна людина загинула і двоє були поранені, повідомляє Віталій Кличко. "За попередньою інформацією в Голосіївському районі внаслідок падіння частини ракети загинув чоловік (55 роки)", уточнюють в КМВА. Вибухи пролунали також в Дніпровському районі столиці.

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На Одещині пошкодження двох об'єктів критичної енергоінфраструктури. Постраждалих немає. Над територією області працює ППО, інформує місцева влада.



Левітс: Допомога Києву - єдиний спосіб захистити Європу

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Підтримка України є "єдиним способом захистити Європу", тож надання Німеччиною Києву сучасних бойових танків Leopard 2 є вірним кроком, сказав президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW. "Думаю, що це правильне рішення, оскільки безпека Європи перебуває під загрозою", - наголосив він.

Одночасно Левітс відкинув аргументи противників цієї військової допомоги, які вважають, що вона може послабити обороноздатність самої Європи та зробити країни Балтії вразливішими, оскільки країни ЄС зараз відправляють Києву свою найкращу військову техніку. "Краще ми допомагатимемо Україні зараз, ніж іншим країнам пізніше", - зазначив він.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у столиці.

Влучання ракет є на Вінниччині, постраждалих нема, інформує голова ОВА Сергій Борзов.

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Росія випустила в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, повідомляє КМВА. "Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті! Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", - сказав очільник столичної військової адміністрації Сергій Попко.

++09.46++

Шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 Росії піднялися у небо, очікується близько тридцяти ракет у декількох областях України. Про це зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Фокус російського командування змістився на Луганщину - ISW

++09.16++

Російське військове керівництво, ймовірно, вже не розраховує на те, що приватній військовій компанії "Вагнер" вдасться захопити Бахмут на Донеччині, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зауважують, що після незначних тактичних досягнень у Соледарі та інших навколишніх малих населених пунктах, найманцям не вдалося суттєво просунутися в напрямку Бахмуту.

Що відволікти увагу від провалів у цьому напрямі, а також розосередити увагу Збройних сил України, росіяни здійснюють обмежені військові операції на інших ділянках фронту, зокрема на Запоріжжі та в районі Вугледару на Донеччині. Однак в ISW вважають, що наразі фокус російського командування змістився на Луганщину, куди стягуються підрозділи армії і готується "рішучий наступ".

При цьому "певні зміни в російському командуванні відображають поступовий перехід від опори на нетрадиційні угруповання сил, такі як "Вагнер", до підтримки та посилення звичайних російських сили", зауважують аналітики.

Окремо в ISW звертають увагу на те, що Кремль і російські "мілітарні блогери" намагаються применшити значення надання Заходом танків Україні, що, вірогідно, свідчить про їхні побоювання.

Кремль готує нову хвилю мобілізації на кінець лютого - Генштаб ЗСУ

++08.58++

Росія готує нову хвилю мобілізації на кінець лютого, стверджує генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. У межах підготовки до мобілізації в анексованому Криму зобов'язали всі установи до 29 січня подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів, повідомляє українська сторона. З 1 лютого поточного року припинять всі ремонтні та будівельні роботи в бюджетних установах, а заплановані кошти спрямують на забезпечення збройної агресії проти України, стверджують в генштабі.

Щодо оперативної обстановки 25 січня, в генштабі повідомили, що окрім 24 дронів іранського виробництва "Shahed", українські підрозділи знищили два ворожі літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52, чотири безпілотники типу "Орлан-10" і один - типу "Суперкам".

Сили оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині. На Бахмутському та Новопавлівському напрямках триває наступ РФ.

++08.27++

"Ракети залетіли на територію України. Мінімум 2 на північний захід через Миколаївську область", - написав начальник ОВА Віталій Кім. "Є перші збиття ракет росіян", - повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

++08.20++

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. "З південного напрямку Кривого Рогу дві повітряні цілі, імовірно крилаті ракети.", - повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

++08.00++

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовують екстрені відключення світла, повідомляє компанія ДТЕК.

++07.55++

Повітряна тривога поширилася на більшість регіонів. "Ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів", - написав у Telegram голова Одеської ОВА Максим Марченко. Про загрозу ракетного удару попереджують і в Житомирській адміністрації. "Вимкніть усі зайві електроприлади! Будьте готові до екстрених відключень електрики! Не користуйтеся ліфтами. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - закликає очільник ОВА Віталій Бунечко.

Пісторіус: Танки для України не роблять Німеччину учасницею війни

++07.50++

Берлін вирішив передати Києву німецькі бойові танки Leopard 2, оскільки Україну необхідно підтримувати у війні з російською агресією, і "альтернативи в цьому питанні просто немає", заявив в ефірі ARD міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Він підкреслив, що постачання танків Україні не робить Німеччину учасницею війни. Усі союзники, "включно з американськими друзями", діють спільно, ФРН не одна у своєму рішенні і тому не є головним противником російського президента Володимира Путіна, зазначив Пісторіус.

Глава оборонного відомства також повідомив, що має намір швидко поповнити запаси Бундесверу після відправлення бронетехніки в Україну.

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Rheinmetall готовий дати до танків для України багато боєприпасів

++07.37++

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може надати велику кількість боєприпасів для танків Leopard 2, які ФРН та інші країни відправлять Україні. "Rheinmetall до цього готовий і заздалегідь значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів, особливо великокаліберних", - заявили в концерні, відповідаючи на запит газети Rheinische Post.

++07.15++

У частині українських областей оголошено повітряну тривогу.

++07.00++

Росія атакувала вночі Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131".

Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди", усі - знищено, стверджує командування Повітряних сил ЗСУ. Переважну кількість дронів збили в центральних регіонах.

Водночас, зафіксоване влучання в промисловий об'єкт у Дніпрі, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Обійшлося без жертв.

Київ атакували кількома десятками баражуючих боєприпасів "Shahed". Було збито близько 15 БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури. Протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак, інформує начальник КМВА Сергій Попко.

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