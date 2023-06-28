Ракетна атака на піцерію у Краматорську
Унаслідок російського ракетного удару по Краматорську 27 червня загинуло 11 людей. Триває рятувальна операція. Подробиці - в галереї DW.
Перервана вечеря
Близько 19:30 вівторка, 27 червня, російська армія атакувала ракетами місто Краматорськ на Донеччині. Одна з них влучила у приміське селище Біленьке, інша - у ресторан RIA Pizza.
Людне місце
RIA - популярний заклад громадського харчування у Краматорську. Увечері тут зазвичай збираються журналісти, працівники гуманітарних місій та чиновники. За свідченням очевидців, на момент атаки у піцерії було близько сотні людей.
Пошуки живих і загиблих
Рятувальні роботи, що розпочалися одразу після атаки, продовжуються й наступного дня. За даними обласної військової адміністрації, окрім будівлі ресторану внаслідок обстрілу пошкоджено 18 багатоповерхівок, 65 приватних будинків, п'ять шкіл та два дитсадки.
Обстріл "Іскандерами"
Поліція Донеччини спочатку повідомляла, що Краматорськ атакували за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. У середу, 28 червня, правоохоронці та місцева адміністрація уточнили: місто обстріляли балістичними ракетами "Іскандер-М".
Загиблі й поранені
За останніми даними, через атаку на RIA загинуло 11 людей, поранено понад 60.
Москва відхрещується від атаки
У Кремлі заперечили причетність до атаки. Прессекретар російського президента Дмитро Песков у середу вкотре заявив журналістам, що російська армія не атакує цивільні об'єкти.
Серед загиблих - діти
Щонайменше троє із загиблих унаслідок атаки на Краматорськ - діти, у тому числі дві чотирнадцятирічні сестри. Поранено немовля.
Серед постраждалих - українська письменниця та громадяни Колумбії
Під час обстрілу в RIA вечеряли троє громадян Колумбії - засновник благодійної організації Aguanta Ucraina та депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес. Вони отримали легкі поранення. Українську письменницю і громадську активістку Вікторію Амеліну із важкою черепно-мозковою травмою евакуювали до лікарні у Дніпро.
Завали досі розбирають
За словами мера Краматорська Олександра Гончаренка, під завалами ще можуть лишатися кілька людей.
Знайшли коригувальника?
Служба безпеки України повідомила про затримання у Краматорську працівника місцевого газотранспортного підприємства. Його називають агентом російської військової розвідки й підозрюють у коригуванні атаки. Увечері вівторка чоловік начебто знімав піцерію та прилеглу парковку, а потім відправив відео російським кураторам як свідчення великого скупчення людей.