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Ігор Бурдига
28 червня 2023 р.
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Топтема

Володимир Зеленський під час виступу на минулому саміті лідерів ЄС

У ЄС активізують підготовку до мирного саміту України

Конфлікти2 год. тому
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