Ракетна атака на Миколаїв: під обстріл потрапили цивільні

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину п'ятниці, 15 квітня.
На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини п'ятниці (час київський).
++16.03++
Вірменія перейшла на платежі за російський газ у рублях, заявив міністр економіки країни Ваган Керобян в інтерв'ю російському "РБК". Він розповів, що ціноутворення відбувається у доларах, але оплата проводиться у рублях. "Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом", - сказав він. Цю інформацію також підтвердив представник російського "Газпрому" Сергій Купріянов, наголосивши, що контракт із Єреваном "вже кілька років дозволяє платити за газ у рублях, і ця можливість використовується". За контрактом Вірменія отримує газ по 165 доларів за тисячу кубометрів. "Газпром" є єдиним постачальником природного газу до країни, який продається споживачам.
++15.40++
Білорусь підвищує відпускну ціну на цукор, аби запобігти його масовому вивозу в Росію, повідомляє білоруський концерн "Білдержхарчпром". "Нинішня зміна відпускної ціни - превентивний захід з урахуванням кон'юнктури ринку, що склалася. На тлі дворазового цінового розриву з Російською Федерацією експерти прогнозують можливість масового вивезення цукру за межі Білорусі", - йдеться в повідомленні концерну. Там відмічають понад двократне зростання попиту на продукт з січня.
++15.27++
Північна Македонія висилає шістьох російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон грата за порушення дипломатичних норм, йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ країни. "Ці особи здійснювали діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і протягом наступних п'яти днів їм доведеться покинути територію Республіки Північна Македонія", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві. Минулого місяця Північна Македонія вже вислала п'ятьох працівників російського диппредставництва через "невідповідну" дипломатичну діяльність.
++15.00++
Обстріл Миколаєва: є поранені
Миколаївська обласна рада повідомляє про чергові обстріли росіянами житлових кварталів міста та закликає місцевих не виходити з укриттів. "Обстріляли з РЗСО (реактивна система залпового вогню. - Ред.) один з районів міста" - пише глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона наголошує, що в тому районі немає жодних військових об’єктів і під обстріли потрапляють цивільні мешканці.
Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали шість дорослих. Вони перебувають у медичних закладах. Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 287 людей, що постраждали від атак окупантів, повідомляють в обласній раді.
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Чернігів після російської навали
Місяць в оточенні
Війна поставила колись мальовничий Чернігів на межу гуманітарної катастрофи. В облозі російських військ минув понад місяць: з перших днів вторгнення до початку квітня.
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Чернігів після російської навали
Удар по "Україні"
Колишня візитівка Чернігова - готель "Україна" на перетині центральних проспектів. Тепер ця будівля стала одним із найбільш впізнаваних символів свідомого знищення міста. Його зруйнували ракетним ударом вночі 12 березня - за поясненнями російської армії в готелі начебто базувались іноземні добровольці, які приїхали захищати Чернігів.
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Чернігів після російської навали
Мер міста-героя
"У нас місту понад 1000 років, і ніколи не було прикладів, щоби його здавали комусь. Після цього, як я це заявив, по міській раді полетіло 2 ракети "Іскандер". На жаль вони впали серед будинків, в прямісенькому центрі міста. Там є дуже багато постраждалих", - розповідає мер Чернігова Владислав Атрошенко (ц).
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Чернігів після російської навали
Найбільше постраждали житлові будинки
Міська влада та обласна адміністрація продовжують підраховувати наслідки руйнувань. Вони вже зараз сходяться в одному - найбільше постраждали житлові будинки.
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Чернігів після російської навали
Під руїнами - спогади
Рятувальні служби продовжують розбирати завали, витягаючи з-під них людське майно, а часом і тіла.
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Чернігів після російської навали
Інфраструктура поновиться
Комунальники відновлюють роботу систем життєзабезпечення. Чернігів і досі лишається без опалення, в місті проблеми з водопостачанням електрикою та зв'язком.
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Чернігів після російської навали
Без грошей та продуктів
Більшість магазинів та базарів у Чернігові або зачинені, або зруйновані. Городяни виживають за рахунок гуманітарної допомоги.
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Чернігів після російської навали
Стадіон імені Гагаріна
Стадіон футбольного клубу "Десна" зруйнований артилерійським обстрілом 5 березня та бомбардуванням з повітря 11 березня. Допомогти відновити спортивний майданчик обіцяють Німеччина та дортмунський клуб "Боруссія", гравцем якого свого часу був чернігівчанин Андрій Ярмоленко.
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Чернігів після російської навали
Книжки під відкритим небом
Музей старожитностей та його бібліотека, що по сусідству зі стадіоном, теж були зруйновані під час березневого бомбардування.
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Чернігів після російської навали
Яблуневий сад
Російська армія скидала некеровані авіабомби і на житлові квартали, де в приватних будинках мешкали сотні цивільних чернігівчан. На фото: поліцейський оглядає воронку від бомби на місці колишнього яблуневого саду на околиці міста.
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Чернігів після російської навали
Зруйновані тричі
"Наш дім руйнували тричі: спочатку бомбами, потім потрапив артилерійський снаряд, а потім просто спалили, - розповідає місцева мешканка Ганна Дорош. - Ну, як кажуть, ворога сюди не пустили. Тільки що після цього нам робити, ми не знаємо".
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Чернігів після російської навали
Бої за місто
Російська армія обстрілювала Чернігів з трьох напрямків. З березня бої в тому числі із застосуванням важкої техніки велися вже на околицях міста. На фото: російський танк Т-80 підбитий на одній з вулиць Чернігова.
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Чернігів після російської навали
Без місця для навчання
За місяць облоги в Чернігові, за даними мерії постраждали 27 шкіл та 37 дитячих садків - вцілів лише кожен п'ятий заклад. На фото: школа №18 зруйнована під час авіанальоту 3 березня. Під завалами школи рятувальники знайшли тіло чоловіка.
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Чернігів після російської навали
Могили братські та безіменні
За місяць боїв у місті загинули понад 700 городян. Тіла десятків ще й досі не ідентифіковані - деяких з них ховали, навіть не чекаючи на близьких для впізнання.
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Чернігів після російської навали
Повертатись поки що небезпечно
Місцева влада побоюється, що через руйнування майже усіх промислових підприємстві і зупинку бізнесу місто не скоро назбирає грошей на відновлення та нормальне функціонування. Містян попереджають: жити в Чернігові і досі небезпечно.
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Чернігів після російської навали
Залишки мирного життя
Чернігівчани повертаються до знищених квартир, щоб забрати рештки вцілілих речей. Андрій переїхав до родичів в глиб області - власного житла в нього більше нема.
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Чернігів після російської навали
Евакуація триває
Благодійні організації продовжують вивозити з Чернігова тих, хто втрати домівки та наляканий війною, в безпечні місця. На фото: евакуація підопічних громадського єврейського центру при міській синагозі.
Автор: Ігор Бурдига