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Ракета влучила в багатоповерхівку в Сумах: восьмеро загиблих

Дмитро Шварц
17 листопада 2024 р.

Суми ввечері 17 листопада зазнали ракетного удару з боку російських військ: зафіксоване влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

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Наслідки удару по Сумах (архівне фото)
Наслідки одного з ударів Росії по Сумах (архівне фото) Фото: Sergei Gapon/National Police of Ukraine/AFP

Оновлено: За даними Сумської обласної прокуратури на 22:40 за Києвом, внаслідок ракетного удару відомо про загибель вісьмох людей, серед яких двоє дітей 9 та 14 років, та про поранення 20 людей, з яких троє - діти. Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби. 

Ввечері у неділю, 17 жовтня, у низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу ударів балістичними ракетами з Росії, а також через заліт в повітряний простір України кількох груп ударних дронів.

З Сум повідомляють про влучання ракети в дев'ятиповерховий житловий будинок. Президент України Володимир Зеленський виклав відео з місця події та зазначив: "На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти".

За словами в.о. міського голови Артема Кобзаря, на місці події працюють рятувальники, "На жаль, дуже великі пошкодження у житловому будинку, дуже багато поранених", - сказав він у відеозверненні та додав, що в будинках навколо вибуховою хвилею вибиті вікна.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада Росія атакувала Україну 120 ракетами різних типів та 90 безпілотниками. 144 повітряні цілі вдалося збити. Як повідомили в "ДТЕК", під час атаки під ударом опинилися теплоелектростанції, було серйозно пошкоджено обладання. Про влучання в об'єкти енергоінфраструктури повідомили декілька обласних військових адміністрацій.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), українські атомні електростанції вранці 17 листопада через атаку РФ запобіжно скоротили виробництво електроенергії. Внаслідок ударів російських військ були пошкоджені кілька електричних підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення АЕС.

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