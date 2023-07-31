РФ влучила в багатоповерхівку в Кривому Розі: є загиблі

Дві російські ракети поцілили в Кривому Розі в житлову дев'ятиповерхівку та в університет. Серед жертв є дитина.

14 хв. тому 14 хв. тому

14 хв. тому 14 хв. тому

Вранці у понеділок, 31 липня, дві російські ракети влучили у цивільні об'єкти в центрі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Одна ракета зруйнувала секцію житлового будинку з четвертого до восьмого поверхів. Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив про чотирьох загиблих і 43 постраждалих. За даними голови обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, серед загиблих - 10-річна дитина. З-під завалів врятували чотирьох людей, в тому числі дитину. Пошуково-рятувальна операція триває.

Ще одна російська ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з другого по четвертий поверхи. Президент України Володимир Зеленський, який сам родом з Кривого Рогу, повідомив, що під удар потрапив навчальний корпус університету.

Нагадаємо, що в червні російська ракета влучила в житлову п'ятиповерхівку в Кривому Розі. Тоді загинули 13 людей.

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Обстріли Херсона та Харкова

Вранці 31 липня російські війська також обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" центр Херсона. Від поранень загинув працівник міського комунального підприємства, ще двоє дістали поранення та були госпіталізовані, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько опівночі 31 липня росіяни ракетами С-300 обстріляли Харків. Зафіксовані влучання на території цивільного підприємства, зазнав поранення та був госпіталізований 61-річний охоронець, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атаки прокоментував Зеленський: "Останні дні ворог уперто б'є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей".