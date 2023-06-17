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Ракета влучила в автівку на Харківщині: є жертви (оновлено)

Аліна Коломієць
5 год. тому

Війська РФ влучили протитанковою ракетою в цивільну автівку на Харківщині. За уточненими даними, в авто перебували двоє людей, вони загинули на місці.

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Уламок від російської ракети (ілюстративне фото)
Уламок від російської ракети (ілюстративне фото)Фото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

У суботу, 17 червня, російські війська обстріляли село Гур'їв Козачок, що в Богодухівському районі на Харківщині. Протитанкова керована ракета РФ влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку цього села, водій і пасажир загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

ОНОВЛЕНО о 15:20. За уточненими даними, які згодом оприлюднив Синєгубов, внаслідок прямого влучання із протитанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" загинули двоє людей. Так, у автомобілі перебували 42-річний чоловік та 53-річна жінка. Вони були волонтерами.

Раніше Синєгубов повідомляв, що, за попередніми даними, в автомобілі було чотири людини.  

Як повідомлялося, у п'ятницю, 16 червня, Росія атакувала Київ під час візиту африканської делегації. Повітряні сили ЗСУ збили всі ракети і дрони, якими війська РФ атакували Київщину. Однак внаслідок падіння уламків семеро людей зазнали поранень, пошкоджено десятки будинків.

Влада України назвала атаку сигналом Африці, що РФ не прагне миру.

Читайте також: Африканські лідери вирушили до України й РФ з мирною ініціативою

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