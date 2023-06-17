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Ракета влучила в автівку на Харківщині: четверо загиблих

Аліна Коломієць
12 хв. тому

Війська РФ обстріляли ракетою цивільну автівку на Харківщині. Попередньо, в авто перебували четверо людей, усі вони загинули на місці.

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Уламок від російської ракети (ілюстративне фото)
Уламок від російської ракети (ілюстративне фото)Фото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

У суботу, 17 червня, російські війська обстріляли село Гур'їв Козачок, що в Богодухівському районі на Харківщині. Протитанкова керована ракета РФ влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку цього села, водій і пасажири загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, в автомобілі знаходилися чотири людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються. Це черговий терор росіян проти мирного населення!", - написав він у Telegram, оприлюднивши фото обстріляної автівки. 

Як повідомлялося, у п'ятницю, 16 червня, Росія атакувала Київ під час візиту африканської делегації. Повітряні сили ЗСУ збили всі ракети і дрони, якими війська РФ атакували Київщину. Однак внаслідок падіння уламків семеро людей зазнали поранень, пошкоджено десятки будинків.

Влада України назвала атаку сигналом Африці, що РФ не прагне миру.

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