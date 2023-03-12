Радник мера: За добу в Маріуполі було близько 20 вибухів

Війна Росії проти України - новини неділі, 12 березня (оновлюється).

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину оперативно розширити постачання Києву артилерійських боєприпасів, нестачу яких він назвав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag проблемою номер один у боротьбі з російськими окупантами. В інтерв'ю Кулеба дав зрозуміти, що не очікує постачання західних винищувачів у найближчому майбутньому: "Тому ми зазначаємо, що навчання українських пілотів на західних винищувачах має розпочатися вже зараз, щоб, коли буде ухвалено рішення про надання літаків, ми не гаяли часу".

За словами Кулеби, Україна продовжить, попри значні втрати, рішуче обороняти Бахмут. Міністр пояснює це захистом інших міст регіону: "Якщо відступити від Бахмута, що це змінить? Росія візьме Бахмут і продовжить наступ на Часів Яр, тож кожне наступне місто за Бахмутом може спіткати та ж доля, що й Бахмут". Але чим довше триває захист Бахмута, то більша ймовірність того, що вона не спіткає й інші міста, заявив Дмитро Кулеба німецькій газеті.

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Протягом минулої доби російські окупанти завдали 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, 2 з яких - по місту Запоріжжя, а також 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у неділю.

"Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

++07.27++

У Чорному морі зараз перебувають чотири російські військові кораблі, розповіла речниця сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Через шторм усі російські ракетоносії завели в пункти базування, пояснила вона.

++07.20++

Минулої доби в окупованих російською армією Маріуполі та Маріупольському районі пролунало приблизно 20 вибухів, їхнім "епіцентром" був комбінат імені Ілліча, де масово зосереджені російські військові, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону. За його словами, в ніч на 11 березня вибухи було чути в селищі Мангуш Маріупольського району, вдень 11 березня - в районі аеропорту. Унаслідок завданих ударів загинуло щонайменше 20 військовослужбовців РФ, зазначив Андрющенко. Крім того, у Маріуполі "згорів вщент" один будинок, після того як на нього впали уламки від російської ракети, випущеної системою ППО, додав він.

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