 Радянські спецтабори у Німеччині: пекло не лише для нацистів, а й для невинних | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.09.2020

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Європа

Радянські спецтабори у Німеччині: пекло не лише для нацистів, а й для невинних

Під час радянської окупації Східної Німеччини нацистських воєнних злочинців утримували у спеціальних таборах. Однак там також ув'язнили й багато невинних людей. Тисячі в'язнів у цих таборах померли.

Малюнок з в'язнями у радянському спеціальному таборі у Заксенгаузені. Автор - колишній в'язень табору Детлев Путцлар

Малюнок з в'язнями у радянському спеціальному таборі у Заксенгаузені. Автор - колишній в'язень табору Детлев Путцлар

Карл-Вільгельм Віхманн (Karl-Wilhem Wichmann) здобував педагогічну освіту у місті Грайфсвальд на півночі Німеччини. Під час лекції, присвяченій майбутньому німецького народу після програшу у Другій світовій війні, він сказав кілька фраз, які стали для нього згубними.

18-річний хлопець тоді критично висловився проти земельної реформи у радянському стилі. Очевидно, що хтось після цього доніс на нього, оскільки Віхманн постав перед радянським воєнним трибуналом та був звинувачений у поширенні антирадянської пропаганди. За це хлопця було засуджено до десяти років в'язниці.

Віхманна відправили до тюремного табору поряд з містом Торгау у Саксонії. "Нас не випускали на свіже повітря вдень, ми сиділи втрьох в одній камері, нам давали мало їжі…", - згадує пережите нині 92-річний Віхманн у розмові з DW.

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"Тограу" був одним з десяти "спеціальних таборів", створених Радянським Союзом між 1945 та 1950 роками під час окупації Східної Німеччини після Другої світової війни. Західні країни також обладнали табори для утримування в них високопоставлених нацистських функціонерів та інших воєнних злочинців, щоб, як це було погоджено з радянською стороною, притягти їх до відповідальності за скоєні злочини.

Сталін прагнув встановити свою диктатуру на німецькій землі

Однак радянський диктатор Йосип Сталін та його спецслужби від самого початку мали на меті дещо інше: вони прагнули придушити будь-який протест чи спротив встановленню комуністичної диктатури у майбутній Східній Німеччині. У результаті тисячі невинних людей опинилися у радянських спеціальних таборах.

Радянський воєнний трибунал, намальований Детлевом Пуцларом, засудженим у 1945 році до 10 років таборів

Радянський воєнний трибунал, намальований Детлевом Пуцларом, засудженим у 1945 році до 10 років таборів

Як би цинічно це не лунало, але Віхманн виявився одним з тих, кому пощастило. Як свідчать останні оцінки дослідників, близько третини з 176 тисяч в'язнів не вижили після тортур, яким вони піддавалися. "Вони голодували, вони помирали від хвороб, спричинених недоїданням, як-от туберкульоз чи дизентерія", - розповідає DW Анна Камінскі (Anna Kaminsky), яка очолює фінансований німецьким урядом фонд, що досліджує минуле Східної Німеччини у часи комуністичної диктатури.

Висновки Анни Камінскі та інших дослідників підтверджують те, які душевні та фізичні страждання мав Карл-Вільгельм Віхманн. Він перебував у спеціальних радянських таборах до 1950 року - спочатку у "Торгау", а потім у таборі в місті Заксенгаузен. Зрештою, його повернули до "Торгау" як в'язня вже новосформованої Східної Німеччини.

Жертва пропаганди Східної Німеччини

Після звільнення у 1954 році Віхманну було заборонено обговорювати пережите ним, принаймні публічно. "Мене серйозним чином проінструктували, заборонивши говорити про це", - пригадує чоловік. Він поділився подробицями пережитого лише з кількома близькими людьми, включаючи дружину.

На всіх в'язнів пропаганда Східної Німеччини накладала тавро нацистів, попри те, що близько п'ятої частини засуджених ними не були. Усіх, хто висловлював сумніви або повідомляв про умови утримання у таборах, звинувачували в "антидержавній пропаганді" та "наклепі".

На цьому малюнку в'язень Вільгельм Шпрік зобразив повстання у радянському спецтаборі у Баутцені. Напис на плакаті: Ми подихаємо

На цьому малюнку в'язень Вільгельм Шпрік зобразив повстання у радянському спецтаборі у Баутцені. Напис на плакаті: "Ми подихаємо"

Дослідникам невідомі фотографії, на яких би зображувалися умови за стінами спецтаборів. Однак, дехто з в'язнів зміг задокументувати те, що відбувалося, за допомогою власних малюнків та скетчів. Зокрема, збереглися малюнки Детлева Путцлара (Detlev Putzlar) та Вільгельма Шпріка (Wilhelm Sprick), які у 1945 році, ще будучи підлітками, були засуджені за надуманими обвинуваченнями до тривалих термінів ув'язнення, які вони відбували у кількох спеціальних таборах. Один з них був у місті Заксенгаузен на північ від Берліна, де раніше діяв зведений нацистами концентраційний табір.

Порівняння неможливе

Після возз'єднання Німеччини у Заксенгаузені були віднайдені масові поховання з рештками близько семи тисяч осіб. Й ці жертви не були колишніми в'язнями концтаборів, а скоріше в'язнями спеціального табору, зведеного на тому ж місці. Саме через такі знахідки, а також, зокрема, через високу смертність, дехто бачить невелику різницю між радянськими спецтаборами і нацистськими концтаборами. Однак Анна Камінскі переконана, що їх порівнювати не можна.

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У місцях на кшталт Заксенгаузена, де у минулому були розміщені два різних табори, нацистський та радянський, є особливо важливим "представити різні етапи таборів, їхній історичний контекст та наміри їхніх управлінців у диференційований і науково обґрунтований спосіб", наголошує у розмові з DW Алекс Дреколл (Axel Drecoll), керівник Фонду меморіальних комплексів Бранденбурга. "Одна з суттєвих відмінностей - це цілеспрямовані масові вбивства, що було характерним для терору концентраційних таборів", - зауважив Дреколл. Однак, він додав, що беззаперечним фактом є також той, що тисячі людей померли від голоду та хвороб у радянських спецтаборах.

Для того, щоб можна було розрізнити різний характер таборів у Заксенгаузені, дві території були розмежовані, відтак пам'ять жертв вшановується у різних локаціях. На думку Дреколла, цей розподіл є дуже важливим.

Жертва пробачає своїх катів

Минулої неділі, 30 серпня, на місці, де колись був радянський спецтабір у Заксенгаузені, відбулися меморіальні заходи з вшанування пам'яті його жертв. Колишній в'язень цього табору Карл-Вільгельм Віхманн також був присутній на заході. Його неправомірне засудження було підтверджено на початку 1990-х років генеральною прокуратурою Росії. Віхманна офіційно реабілітували після оприлюднення документів радянських часів.

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Карл-Вільгельм Віхманн (у центрі) під час меморіального заходу у Заксенгаузені

Карл-Вільгельм Віхманн (у центрі) під час меморіального заходу у Заксенгаузені

"Я не відчуваю жодної ненависті", - каже 92-річний чоловік, попри усе, що йому довелося пережити. Він вважає себе одним з тих, хто "спокутував злочини нацистської ери". Адже його було поранено, коли він допомагав солдатам Люфтваффе під час Другої світової війни. "Я пережив жах війни, а також жахливий час після того. Я би хотів, щоб це ніколи не сталося з нашими онуками і правнуками", - зауважує Віхманн.

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Злочини нацизму: що відкопали під Берліном (14.08.2020)

  • Монумент Батьківщина-Мати в Києві, Україна

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві, Україна

    Монумент "Батьківщина-мати" - це суцільнозварна сталева споруда, встановлена на конусному п'єдесталі 40-метрової висоти. Загальна висота монументу - 102 метри, вага - близько 500 тонн. "Батьківщина-мати" вважається однією з найвищих статуй у світі та є своєрідною візитівкою столиці України.

  • Могила невідомого солдата в Москві, Росія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Могила невідомого солдата в Москві, Росія

    Молодята приходять до могили невідомого солдата біля муру Кремля із квітами, а державні гості - покладають вінки. У Росії День перемоги відзначається 9 травня. Зазвичай це свято супроводжується військовим парадом із залученням техніки та авіації на Червоній площі. Однак цього року парад перенесли через поширення коронавірусу.

  • Мамаєв курган у Волгограді, Росія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Мамаєв курган у Волгограді, Росія

    За різними оцінками, СРСР втратив у Другій світовій війні від 25 мільйонів до 42 мільйонів осіб. Ці втрати є більшими, ніж у будь-який іншій країні. 85-метровий монумент "Батьківщина-мати кличе" у Волгограді присвячений одній із найкровопролитніших битв у історії людства - Сталінградській битві, яка точилася з 25 серпня 1942-го до 2 лютого 1943 року.

  • Кенотаф у Лондоні, Великобританія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Кенотаф у Лондоні, Великобританія

    Порожня могила як символ: меморіал на лондонській вулиці Вайтхолл був спочатку споруджений для вшанування жертв Першої світової війни. З 1946 року він також є пам'ятником полеглим у Другій світовій війні.

  • Пам'ятник бомбардувальній авіації Королівських ВПС у Лондоні, Великобританія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Пам'ятник бомбардувальникам у Лондоні, Великобританія

    Скульптура зображує екіпаж бомбардувальника і присвячена 55 573 службовцям ВПС союзників, які загинули під час Другої світової війни. Відкриття пам'ятника у 2012 році викликало суперечки через те, що союзна авіація бомбардувала німецькі міста навіть наприкінці війни. Ці бомбардування забрали життя біля 600 000 цивільних осіб.

  • Військовий меморіал біля підніжжя Тріумфальної арки в Парижі, Франція

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Тріумфальна арка в Парижі, Франція

    Під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях знаходиться могила невідомого солдата. Цей меморіал присвячений пам'яті жертв обох світових воєн. 8 травня президент Франції Еммануель Макрон і високопоставлені військовослужбовці поклали на могилу вінки, але цього року без публіки.

  • Сотні хрестів на американському кладовищі в Омаха-Біч, Франція

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Американське військове кладовище в Омаха-Біч, Франція

    Ще однією важливою датою для Франції, крім дня капітуляції Німеччини, стало 6 червня 1944 року. У так званий "День Д" 150 тисяч солдатів союзників висадилися в Нормандії і відкрили Західний фронт. Численні меморіали, музеї та військові кладовища уздовж узбережжя Атлантики присвячені одній із найважливіших битв Другої світової війни, яка забрала життя близько 68 000 осіб.

  • Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, округ Колумбія, США

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, США

    Цей меморіал був відкритий у 2004 році. Він присвячений 16 мільйонам американців, які брали участь у Другій світовій війні. До монументального комплексу веде "Мур миру" із 4048 позолоченими зірками - одна зірка на 100 полеглих. Для США 8 травня - це "День перемоги в Європі". Остаточне закінчення війни відзначається 14 серпня - у день, коли керівництво Японії віддало наказ припинити бойові дії.

  • Статуя беззастережної капітуляції в Сан-Дієго, США

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Скульптура "Безумовна капітуляція" в Сан-Дієго, США

    Скульптура "Безумовна капітуляція" втілює сюжет всесвітньовідомого фото з журналу Life, на якому моряк 14 серпня 1945 року, після звістки про капітуляцію Японії, спонтанно цілує незнайому медсестру на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Скульптура виставлялася в різних містах, зокрема, у в Сан-Дієго (на фото). 2019 року на ній з'явилося графіті #MeToo.

  • Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія

    Щороку 6 серпня о 8:15 ранку в Хіросімі звучить "Дзвін миру", який нагадує про перший у світі атомний удар 6 серпня 1945 року. Сьогодні руїни, які колись були центральним комерційним і житловим районом міста, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У парку миру розташовані понад 70 пам'ятників і меморіалів, що увічнюють пам'ять 146 тисяч прямих і непрямих жертв вибуху атомної бомби.

  • Храм ясукуні в Токіо, Японія

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Храм ясукуні в Токіо, Японія

    У храмі Ясукуні в Токіо японські політики вшановують пам'ять понад двох мільйонів японських солдатів, які загинули у Другій світовій війни. Але серед них є й 14 засуджених і страчених військових злочинців. Такі країни, як Китай та Південна Корея, що були окуповані Японією, регулярно висловлюють свій протест із цього приводу.

  • Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай

    13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін, де влаштували різанину, що тривала шість тижнів. За різними оцінками, вона забрала життя від 200 тисяч до 300 тисяч китайців. У меморіалі в Нанкіні є музей з численними документами, фотографіями та історичними кіноматеріалами, а також меморіальна доріжка з відбитками ніг тих, хто уцілів.

  • Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль

    Меморіал Голокосту був закладений у 1953 році рішенням Кнесету й присвячений пам'яті близько шести мільйонів євреїв, убитих нацистами. У центрі величезного комплексу - позбавлена вікон "Зала пам'яті", в якій горить вічний вогонь. На підлозі висічені назви 22 найбільших таборів смерті.

  • Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина

    Серед численних меморіалів пам'яті жертв Другої світової війни у німецькій столиці найвідомішим є меморіал Голокосту. Його 2711 стел нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв. Ідея створення меморіалу виникла ще у 1980-х роках, але відкрили його тільки у 2005 році

  • Копія скульптури Кете Колльвіц, що зображує матір і її мертвого сина у меморіалі жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина

    Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу

    Меморіал жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина

    Центральним елементом меморіального комплексу "Нова сторожа" в Берліні є збільшена копія скульптури Кете Колльвіц (Käthe Kollwitz). Вона зображує матір, яка обіймає свого мертвого сина. У даху приміщення зроблено спеціальний отвір, через який скульптура піддається впливу берлінського клімату з його дощами і снігом. Це символізує страждання цивільного населення в часи Другої світової війни.

    Автор: Керстін Шмідт, Микола Кондратенко


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