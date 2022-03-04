Радбез ООН збереться на екстрене засідання через напад Росії на ЗАЕС

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 4 березня (15 година) читайте тут.

DW стежить за подіями п'ятниці, 4 березня (час київський).

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Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання у п'ятницю, 4 березня, о 18.30 за київським часом для обговорення нападу Росії на Запорізьку АЕС в Україні, пише Reuters з посиланням на дипломатів. Напередодні ввечері російські окупаційні війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію під час запеклих боїв на південному сході України, що спричинило глобальну тривогу. Втім, зрештою вони допустили підрозділи ДСНС на територію ЗАЕС, величезне полум'я в навчальному корпусі станції загасили зранку 4 березня. Наразі радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.

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Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають до міста фури з гуманітарною допомогою. Він припускає, що РФ спеціально довели ситуацію до критичної, а тепер готуються привезти до Херсона свій "порятунок", щоб люди "на камеру подякували "благодійникам". Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, що Росія планує інсценувати в місті акцію з закликами про створення "окремої республіки ".

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Російське видання "Медуза" повідомило, що за словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Кремль відмовляється від прямої розмови Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. У четвер, 4 березня, президент України під час розмови з іноземними ЗМІ закликав Путіна до прямих перемовин.

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає врятувати Ворзель на Київщині від гуманітарної катастрофи. На своїй сторінці у Facebook Денісова звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та міжнародних правозахисних організацій із закликом сприяти створенню безпечної евакуації цивільного населення міста відповідно до міжнародних норм. "Мирні мешканці та діти постійно перебувають у підвалах без їжі та води. Літні люди в будинку для людей похилого віку - без ліків і речей першої необхідності", - написала Денісова у Facebook 4 березня. Вона додала, що на переважній території міста немає світла, води й опалення, а відновити їх неможливо через постійні обстріли. Денісова звернула увагу на те, що для виїзду з міста не створено жодного гуманітарного коридору.