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Рада зменшила призовний вік до 25 років

Ігор Бурдига
3 год. тому

На строкову військову службу призиватимуть чоловіків від 18 до 25 років. Але вже після закінчення дії воєнного стану.

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Після війни від призову чоловіків звільнятимуть раніше
Після війни від призову чоловіків звільнятимуть ранішеФото: Igor Burdyga/DW

Верховна Рада України у вівторок, 30 травня, зменшила граничний вік для призову на строкову військову службу з 27 до 25 років, повідомив у своєму Тelegram-каналі депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"). За інформацією з сайту парламенту ініціативу підтримали 304 народні депутати, 40 не голосувало.

На початку травня Кабінет Міністрів подав до парламенту пропозиції щодо зниження верхньої межі призивного віку. Уряд зазначає, що під час дії в Україні правового режиму воєнного стану призов на строкову службу не відбувається, а тому необхідності в тривалому перебуванні громадян на військовому обліку призовників немає.

Навчання і відстрочки

Згідно з чинним законом, у мирний час на строкову службу призивають чоловіків від 18 до 27 років. Водночас у пояснювальній записці до урядового законопроєкту зазначено, що "переважна кількість громадян" отримує відстрочку від призову на строкову службу для здобуття освіти. "Їх навчання, як правило, триває протягом 4-6 років... яке закінчується під час досягнення ними 22-24 річного віку. У разі зменшення граничного призовного віку до 25 років, призовні комісії матимуть достатньо часу (1-3 роки) на реалізацію виконання громадянами України військового обов’язку та призову їх на строкову військову службу", - йдеться у документі.

На призивному центір у Києві
На призивному центір у КиєвіФото: Anna Fil/DW

При цьому нинішня верхня межа призовного віку на думку авторів законопроєкту вимагає щорічного прибуття багатьох чоловіків до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою підтвердження права на відстрочку від призову і "призводить до значних фінансово-матеріальних витрат".

Облік для жінок

Строкова військова служба досі лишається лише чоловічим обов'язком. Утім, торік Рада унормувала також і постановку жінок на військовий облік. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку міністерства оборони України, та придатні до військової служби, можуть стати на облік за бажанням. Водночас представниці професій, споріднених з медичною та фармацевтичною сферами, беруться на військовий облік, наводить нардеп ухвалені норми. 

Читайте також: В Україні скасували обов'язковий військовий облік жінок

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