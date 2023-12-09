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ВР закликала країни ЄС підтримати старт перемовин про вступ

Максим Сидоржевський | Валерій Сааков
9 грудня 2023 р.

Українські депутати звернулися до парламентів та урядів держав-членів ЄС з закликом підтримати наступного тижня початок переговорів про вступ України до ЄС.

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Прапори України й ЄС у Брюсселі
Прапори України й ЄС у Брюсселі (архівне фото)Фото: Xavier Lejeune/European Union, 2023

Верховна Рада України звернулася до держав-членів Європейського Союзу та інституцій ЄС із закликом підтримати відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. За відповідну постанову проголосували 292 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в суботу, 9 грудня, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Верховна Рада звертається до національних парламентів та урядів держав-членів Європейського Союзу, інституцій Євросоюзу та закликає: підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського Союзу шляхом прийняття рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз", - ідеться в тексті звернення.

8 листопада Європейська Комісія (ЄК) представила звіт про готовність України до переговорів щодо вступу в ЄС. У ньому ЄК рекомендувала ініціювати переговорний процес. Водночас у рекомендації містяться "технічні застереження", згідно з якими Україні необхідно досягти більшого прогресу у ключових сферах - від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

Напередодні, 8 грудня, український парламент ухвалив низку антикорупційних законопроєктів, а також зміни до законів щодо прав національних меншин з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи.

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Рішення про початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС має розглядатися лідерами країн ЄС на саміті, який відбудеться у Брюсселі 14-15 грудня. Це рішення потребує одностайної підтримки всіх 27 членів Євросоюзу. Утім, категорично проти початку таких переговорів виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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