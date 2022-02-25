О 5-ій ранку 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями 25 лютого з 14 години (час київський).

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Жодна російська група чи виконавець не зможуть взяти участі у пісенному конкурсі "Євробачення" цього року, повідомив Європейський мовний союз. Ухвалене після консультації з усіма членами організації рішення "відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російського конкурсанта цього року завдасть шкоди репутації конкурсу".

Щорічний конкурс пісні серед країн Європейського мовного союзу "Євробачення" цього року має відбутися у Турині.

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Рада Європи призупиняє право Росії на представництво. Росію тимчасово позбавлено ​​права участі у Комітеті міністрів Ради Європи та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Водночас рішення про призупенення членства РФ в Раді Європи не означатиме припинення розгляду у Європейському суді з прав людини скарг проти російської сторони, ідеться взаяві РЄ. "Призупинення членства - не фінальне, а тимчасове рішення, канали для зв'язку (з Росією. - Ред.) залишаються відкритими", - наголошуєтсья в документі. Ухвалене рішення означає, що РФ залишається членом Ради Європи та учасницею важливих конвенцій цієї організації, зокрема Європейської конвенції про захист прав людини.

++18.19++

За повідомленнями місцевих жителів, з якими спілкувалася кореспондентка DW, у селі Мар'янівка Київської області (за 125 км від Києва), ракета поцілила в місцеву школу, загинули п'ятеро цивільних чоловіків. У розпорядженні DW є відеопідтвердження, на якому видно тіла чотирьох убитих, ще один поранений загинув пізніше, свідчать місцеві.

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

25 лютого "російські агресори обстріляли бригади екстреної медичної допомоги в Запорізькій області та на півночі Київщини", повідомив у відеозверненні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. "Жертв поки не було, однак на півночі Київщини не можуть отримати медичну допомогу поранені. Також агресор застосував зброю в Чернігові в лікарні, яка надає психіатричну допомогу (...) За ніч в українські лікарні потрапило більше 50 людей з пораненнями", - сказав Ляшко. Він запевнив, що у цілому система охорони здоров'я працює, бригади екстреної меддопомоги виїжджають для порятунку українців.

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В Охтирці два снаряди потрапили у двоповерхову будівлю дитячого садочку, внаслідок чого загинув охоронець, постраждала співробітниця садочку та двоє дітей дістали осколкові поранення. Дітей госпіталізовано. Російські війська продовжують атакувати місто, триває бій, повідомляє Національна поліція України у Facebook.

++17.40++

Уряд Німеччини вважає, що життю президента України Володимира Зеленського загрожує небезпека через вторгнення Росії в Україну. "Було б наївно говорити, що він не в небезпеці", - заявив у Берліні офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Він охарактеризував українського лідера як "дуже мужню людину", яка не побоялася залишитися в Києві, незважаючи на загрозу його життю. На запитання про те, чи буде президентові України у разі потреби наданий притулок у Німеччині та чи забезпечать йому також можливість сформувати український уряд в екзилі, Гебештрайт прямої відповіді не дав. Питання про притулок для президента України в Німеччині вирішуватиме уряд ФРН тоді, "коли він виникне". На даний момент таке питання не стоїть, наголосив офіційний представник уряду ФРН.

++17.20++

Російські війська значними силами та з великими втратами подолали оборону Херсона, втрачено контроль над переправою до Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Він додав, що керівництво області докладає максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів. Напередодні ОДА повідомляла про захоплення російськими військовими Каховської ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.

++17.09++

"Укрпошта" відновлює роботу відділень та припиняє співпрацю з поштами Росії та Білорусі, повідомляє глава "Укрпошти" Ігор Смілянський у п'ятницю, 25 лютого. За його словами, відновлення роботи стосується 25 відділень, де це зробити безпечно і для клієнтів, і для працівників. "Перш за все роботу відділень в обмеженому режимі буде зосереджено на забезпеченні обслуговування найбільш уразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання, а також можна буде отримати свої посилки", - написав Смілянський у своєму Facebook. Як він зазначає, частково відділення працюють у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській, та Харківській областях. Натомість поки зовсім не працюватимуть на Київщині, Луганщині, Сумщині, Херсонщині та Чернігівщині до стабілізації ситуації. Крім того, "Укрпошта" більше не співпрацюватиме з Поштою Росії та Білорусі, а ті посилки, які відділення прийняли до 24 лютого, "будуть повернуті власникам з оплатою, як тільки ситуація з безпекою дозволить це зробити", стверджує глава компанії.

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++16.57++

У будівлю управління Служби безпеки України (СБУ) в Чернігові влучили два снаряди, після цього в ній спалахнула пожежа. Про це повідомляє місцеве видання "Суспільне Чернігів", яке опублікувало відео займання. "Вогонь охопив дах", - зазначається у повідомленні.

++16.33++

Росія готова відправити делегацію для переговорів з Україною. Про це у п'ятницю, 25 лютого, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. "У відповідь на пропозицію (президента України. - Ред.) Зеленського Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією", - повідомив речник.

++15.00++

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки у Харкові, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. "Росія атакує позиції наших військових, у той же час цілеспрямовано атакує житлові будинки, які стоять далеко позаду наших позицій", - написав він. Зокрема, за словами Синєгубова, в Харкові сильно постраждав від обстрілів район "П'ятихатки", селище Лісове, район "Салтівки". На місцях обстрілів виникали пожежі, написав голова ОДА. Водночас він зазначив, що були випадки, коли російські війська кидали зброю, техніку та тікали з поля бою.

++14.31++

У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці, повідомили у міністерстві внутрішніх справ України. Речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.

Мер Києва Віталій Кличко

++14.25++

Київ вступив у фазу оборони, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Зараз у деяких районах лунають постріли та вибухи, які ви чуєте. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян. Деякі диверсійні групи, на жаль, уже проникли до столиці, і ворог хоче поставити на коліна столицю та нас із вами знищити", - заявив Кличко. Він додав, що всі, хто може обороняти місто, мають "долучатись і допомагати нашим воїнам". "Збройні сили сьогодні демонструють героїзм і самопожертву заради нас із вами, заради нашої держави", - додав він.

Про події подіями 24 лютого та 25 лютого до 14-ї години читайтетут.