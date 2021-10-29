Рада ЄС залишила Україну у "зеленому" списку для подорожей

Рада Євросоюзу у п'ятницю, 29 жовтня, оновила "зелений" список країн, для яких рекомендовано зняти всі обмеження на подорожі до країн ЄС. Як повідомляється на сайті Ради, вона рекомендує країнам ЄС зняти обеження на в'їзд з Колумбії, Аргентини, Перу та Намібії.

Україна, попри загострення ситуації із захворюванням на коронавірус, поки залишається у "зеленому" списку. Мешканців країн з цього переліку рекомендовано пускати до Шенгену, незалежно від того, яка мета їхньої поїздки та чи вакциновані вони.

Читайте також: МЗС: У разі виключення України з "зеленої" зони ЄС тотального закриття кордонів не буде

Утім, чи керуватися цією рекомендацією Ради ЄС, кожна держава Євросоюзу вирішує самостійно. Наприклад, Німеччина з 10 жовтня дозволяє в'їзд з України лише тих подорожуючих, хто пройшов повний курс вакцинації

Рада ЄС переглядає цей список третіх країн кожні два тижні.

Читайте також: Авіаційний безвіз. Чи стане українцям дешевше літати в ЄС